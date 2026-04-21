MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paseo de Alfonso X El Sabio acogerá de nuevo la Feria del Libro del 9 al 18 de octubre de 2026. La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, junto con el director de la feria, Jesús Boluda del Toro, y el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha presentado este evento que ya tiene abierto el plazo de inscripción para los interesados en participar con un expositor. Así, la Feria del Libro 2026 reforzará su dimensión educativa, la presencia de librerías murcianas y su vocación internacional.

Las librerías, editoriales y los agentes del sector interesados en participar ya pueden presentar su solicitud hasta el próximo 31 de mayo a las 23.59 horas a través del correo electrónico solicitudes@ferialibromurcia.com, según han informado desde el Consistorio.

La apertura del plazo llega tras una edición 2025, que reunió 78 casetas, desarrolló 104 actividades y contó con la participación de más de 1.000 autores y participantes en el conjunto de su programación, con una afluencia estimada en torno a 200.000 visitantes. Así, la Feria Bonica contribuyó a generar "una amplia repercusión pública y mediática, consolidando su crecimiento y su capacidad de convocatoria".

La edición de 2026 volverá a reunir tanto a librerías de referencia en Murcia como a nuevos proyectos de reciente apertura, "aportando una imagen de pluralidad y dinamismo del sector local".

La concejala de Educación, Belén López, ha destacado la importancia de que este evento salga de nuevo a la calle, para que pequeños y mayores tengan una cita con la cultura y otras actividades que nos acercan a la lectura.

Los interesados en participar como expositores pueden consultar ya el reglamento de participación y toda la información necesaria para formalizar su solicitud en la página web oficial del evento, www.ferialibromurcia.com

Organizada por la Asociación PALIN, la Feria del Libro de Murcia volverá a convertir el paseo Alfonso X El Sabio en un gran escaparate del libro y la lectura.