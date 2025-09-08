El PE acogerá la presentación de un proyecto sobre libertad de circulación en la UE liderado por la UMU

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los resultados del proyecto liderado por la Universidad de Murcia (UMU) para analizar cómo impacta la libertad de movimiento en la vida de los ciudadanos europeos que viven y trabajan fuera de su país será presentado en el Parlamento Europeo (PE) el próximo 25 de septiembre.

En concreto, el proyecto, denominado 'FOM@PLAY' ('Freedom of movement at play: EU citizens' identity and transnational discourses'), está coordinado por la UMU y financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

El catedrático Pascual Pérez-Paredes, director de FOM@PLAY, ha presentado al rector de la UMU, José Luján, los principales resultados de la iniciativa en un acto celebrado en el edificio de La Convalecencia, sede del Rectorado, donde también ha acudido el eurodiputado Marcos Ros.

En concreto, los resultados del proyecto se presentarán oficialmente en una jornada que reunirá en Bruselas (Bélgica) a más de medio centenar de personalidades del ámbito académico, político, social y económico de la Unión Europea.

El acto incluirá la intervención de algunos de los ciudadanos participantes en el estudio y la presentación de materiales didácticos dirigidos a educadores y a la ciudadanía en general.

Desde 2023, el equipo investigador de FOM@PLAY, integrado por más de una veintena de expertos, ha realizado y analizado cien entrevistas a ciudadanos europeos residentes en España, Francia e Italia, generando un extenso corpus audiovisual disponible en la web del proyecto, 'www.fomatplay.eu'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez-Paredes ha explicado que el proyecto, que cuenta con nueve socios --siete universidades, una ONG y un centro de fotoperiodismo basado en Perpiñán (Francia)--, ha consistido en recopilar un centenar de historias de ciudadanos europeos de 27 nacionalidades que viven y trabajan en países de la UE, en concreto en Italia, España y Francia.

El equipo investigador se ha centrado en guiar la compresión de lo que supone el fenómeno migratorio y la libertad de movimiento, respondiendo así a "una necesidad social" que radica en "ofrecer discursos alternativos a los discursos predominantes o hegemónicos que prevalecen sobre todo en medios de comunicación, en 'mainstream' y sobre todo durante la campaña del Brexit".

El experto ha señalado que esa campaña fue "francamente injusta" porque se representó a los ciudadanos europeos como "una especie de personas que emigraban al Reino Unido no para aportar, ni para trabajar, ni para vivir ejerciendo su derecho de libertad de movimiento, sino fundamentalmente para beneficiarse de una serie de beneficios sociales y demás".

A este respecto, ha explicado que el proyecto "persigue es dar voz a estos ciudadanos que viven con nosotros, trabajan con nosotros y que, a lo mejor, no conocemos, no conocemos sus vidas y, sobre todo, no conocemos lo que realmente supone ejercer la libertad de movimiento".

El rector de la UMU, José Luján, ha puesto en valor el proyecto 'FOM@PLAY' porque aborda el derecho de las personas "a buscar un horizonte de vida y felicidad" en cualquier lugar.

Luján ha aprovechado la intervención para reivindicar el papel de Europa y ha defendido "los valores que han permitido conformar una comunidad de derechos y protección del estado del bienestar" tras la Segunda Guerra Mundial.

El europarlamentario Marcos Ros, por su parte, ha subrayado la relevancia del proyecto en un contexto de crecientes discursos de odio, explicando que "la libertad de movimiento en la Unión Europea permite que cualquiera pueda viajar y establecerse libremente sin pedir ningún tipo de permiso en cualquier país del espacio Schengen".