Las pedanías y urbanizaciones del municipio de Murcia afectadas por la DANA Alice, ya disponen de agua potable

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias han declarado apta el agua para consumo humano, por lo que todas las pedanías y urbanizaciones de Murcia afectadas vuelven a la normalidad, según han informado desde Aguas de Murcia.

Con esta declaración se da por concluida la incidencia siendo posible a partir de este aviso el consumo en todos sus usos, beber y preparar alimentos incluidos, aún pudiendo producirse cortes intermitentes. Se deja de prestar el servicio alternativo de cubas de agua.

Aguas de Murcia recuerda que los trabajos llevados a cabo por la Mancomunidad de Canales del Taibilla para reparar los daños como consecuencia del temporal han incluido la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros de canal que habían resultado afectados.

En todo ese tiempo, se ha mantenido informada a la población de cada una de las fases a través de sus canales oficiales, así como ha habilitado sistemas de suministro alternativo, incluidas cubas de agua potable para los vecinos afectados.