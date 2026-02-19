Pedreño asegura que las listas de espera "se han reducido" y acusa al Ministerio de agravar la presión asistencial

Archivo - El consejero de Salud, Juan José Pedreño, interviene en la Asamblea Regional (archivo) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha asegurado durante un Pleno de Control en la Asamblea Regional que en la Región de Murcia las listas de espera "se han reducido" y ha acusado al Ministerio de Sanidad de haber agravado la presión asistencial.

"Tenemos una ministra nefasta incompetente incapaz de sacar un Estatuto Marco que en diciembre un mes clave del sistema sanitario originó desconvocar es decir desprogramar 14.000 consultas externas 600 intervenciones quirúrgicas y 1.500 pruebas complementarias".

Así lo ha expuesto respondiendo a una pregunta del PSOE sobre el cumplimiento del decreto regional en materia de información de listas de espera.

Pedreño ha afirmado que el Servicio Murciano de Salud "ha publicado" sus listas de espera, "las ha enviado" al Ministerio y "ha quedado" a la espera de que el departamento ministerial las publique también.

Según ha señalado, "el dato real" ha indicado que a 24 de diciembre de 2025 la espera quirúrgica "se ha reducido en ocho días", la espera para consulta externa "se ha reducido en cuatro días" y la de pruebas complementarias "se ha reducido en más de tres días".

El consejero ha atribuido la situación a una "presión asistencial" más elevada y a una mayor demanda, y ha puesto como ejemplo la incorporación de "50.000 pruebas complementarias nuevas".

En ese contexto, ha dicho que durante 2025 "se ha realizado" más actividad y ha agradecido el trabajo de los profesionales, que "han conseguido" incrementar la actividad "entre un 4 y un 5%" para hacer frente a esa presión.

En su réplica a la socialista María Soledad Sánchez, Pedreño ha rechazado que se haya dejado fuera a pacientes sin cita y ha asegurado que "se han computado a todos" conforme al artículo 4 del Real Decreto 605/2003.

Además, ha vinculado el empeoramiento de diciembre a la conflictividad laboral y ha afirmado que en ese mes "se han desprogramado" 14.000 consultas externas, 600 intervenciones quirúrgicas y 1.500 pruebas complementarias, responsabilizando al Ministerio por no haber sacado adelante el Estatuto Marco.

Por su parte, Sánchez ha denunciado que el Gobierno regional "no ha cumplido" el Decreto 25/2006 sobre información de listas de espera y "no ha publicado" todos los datos, en especial los de pacientes "a los que ni siquiera les dan cita".

La diputada socialista ha aportado cifras oficiales comparativas entre junio y diciembre y ha acusado al Ejecutivo de "maquillar" y "manipular" los datos, al tiempo que ha defendido que el aumento de demoras "ha puesto" en riesgo la salud de la ciudadanía.

BAJADA DE RATIOS EN EDUCACIÓN

En otra pregunta del PP, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido que la reducción progresiva de la ratio en Infantil y Primaria "ha significado" afrontar el futuro "con las mejores garantías" y ha sostenido que la caída de la natalidad, lejos de suponer una amenaza, "ha permitido" mejorar la calidad por decisión del Gobierno regional.

Marín ha asegurado que la Región "ha anticipado" al menos tres años la bajada de la ratio máxima de 25 a 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil y ha avanzado que la medida "ha llegado" al conjunto de ese ciclo y "ha alcanzado" el próximo curso el primer curso de Primaria.

Según ha indicado, la bajada "ha puesto" el foco en una atención más individualizada, en atender mejor la diversidad y en prevenir dificultades de aprendizaje.

La diputada del PP Luz Marina Lorenzo ha defendido que esa rebaja "no ha sido" un efecto automático de la natalidad, sino "una política consciente", y ha destacado la ampliación de plazas gratuitas de 0 a 3 años,ha dicho que el próximo curso 2026/2027 "se han superado" las 9.000, y la estabilización de plantillas con oposiciones.

Marín ha añadido como ejemplo la próxima convocatoria del Cuerpo de Maestros, con 1.607 plazas, para la que "se han recibido" 11.300 solicitudes.

BASÍLICA DE LA PURÍSIMA EN YECLA

También en el Pleno, la consejera de Turismo y Cultura, Carmen María Conesa, ha defendido que el Gobierno regional "ha activado" la unidad de emergencias de patrimonio cultural tras los daños del temporal de viento en la cúpula de la Basílica de La Purísima de Yecla y ha asegurado que, si los informes determinan que hace falta una actuación extraordinaria, "se han puesto" y "se van a poner" "todos los recursos necesarios".

Conesa ha afirmado que técnicos regionales "se han desplazado" a Yecla para evaluar el alcance con el Ayuntamiento y los propietarios, y ha dicho que "se ha mantenido" una comunicación constante para el seguimiento del estado de la cúpula.

La diputada socialista Virginia Lopo ha criticado que, transcurridos 14 días, la Comunidad "no ha aportado" aún , según su denuncia, un informe con valoración económica, presupuesto y plazos, y ha cifrado el coste estimado de reparación en 1.058.508 euros según un informe del arquitecto del Obispado.

Por su parte, en una pregunta del Grupo Mixto, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón, ha afirmado que el Gobierno regional "no ha sido ni el promotor ni el inversor" del proyecto Murcia Film Studios anunciado para Las Torres de Cotillas y ha dicho que solo "ha podido informar" de lo que "se ha hecho público".

La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha denunciado falta de avances y ha criticado que se haya "hinchado el globo" de un proyecto que, a su juicio, no ha dejado resultados verificables.

En otra intervención, López Aragón ha defendido el "cheque relevo" como herramienta para la continuidad de empresas familiares y ha asegurado que desde 2024 "se han destinado" 515.000 euros y "se han apoyado" 51 proyectos de sucesión y profesionalización.

Por último, ante otra pregunta del Grupo Mixto sobre el convenio colectivo de establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia, la consejera ha alegado que el Gobierno regional "no tiene competencia" para negociar convenios y ha señalado que la actuación autonómica "se ha centrado" en impulsar el diálogo mediante instrumentos como el Observatorio de negociación colectiva y el apoyo a la oficina de mediación y arbitraje laboral.