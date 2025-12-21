Pedreño se reúne con los responsables del hospital HLA La Vega, distinguido con dos premios

El consejero de Salud se reúne con los responsables del hospital HLA La Vega, que ha sido distinguido con dos de los premios más prestigiosos del sector nacional y europeo - CARM

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, se reunió la pasada semana con los responsables del hospital HLA La Vega, después de que el centro haya sido reconocido con dos de los premios más prestigiosos del sector sanitario nacional y europeo.

En concreto, ha obtenido el galardón TOP 20 en la categoría Musculoesquelético, en el que participaron 190 hospitales españoles, y el European Private Hospital Award a la Excelencia en Innovación Tecnológica, tras competir con 88 proyectos de diez países.

Pedreño destacó durante su encuentro con la gerente del centro hospitalario, Cristina Almansa, y el director médico, Pedro Mateo, "la profesionalidad y el trabajo diario que realizan cada día los profesionales del centro sanitario", que se materializa, entre otros logros, en los dos galardones obtenidos que permiten al hospital HLA La Vega "colocarse a la vanguardia en dos ámbitos clave de la medicina".

El Premio TOP20 al servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital murciano "es un reconocimiento a su modelo asistencial integral y multidisciplinar", apuntó el titular de Salud, que señaló que "el galardón es fruto del trabajo, la coordinación y la dedicación de un equipo excepcional que refleja la apuesta de este centro sanitario por la calidad asistencial, la innovación continua y una atención humana y cercana".

El European Private Hospital Award, en el apartado Excelencia en Innovación Tecnológica en Salud, distinguió al centro por el desarrollo del método innovador para Criobiopsia Transbronquial Mediastínica guiada por Ultrasonido (CRYOEBUS). Esta técnica pionera mejora el diagnóstico de enfermedades mediastínicas, ha sido desarrollada íntegramente en La Vega y permite obtener muestras de mayor calidad, reducir riesgos y facilitar el acceso a terapias dirigidas.