Pedro Sánchez encabezará un acto en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia el 22 de noviembre

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29N - H.Bilbao - Europa Press

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo central y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en un acto público en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, el domingo 22 de noviembre, a las 11.30 horas, en el ecuador de la campaña electoral.

Según han explicado fuentes socialistas, Sánchez ha reservado para Murcia "uno de los momentos más importantes de toda la campaña".

"No se trata de una parada durante la precampaña ni de una visita entre semana, sino de un acto programado para el ecuador de campaña y además en horario de mañana, una de las franjas de mayor visibilidad y capacidad de movilización", han indicado.

Desde el PSOE han subrayado que se trata de "una muestra de la importancia estratégica que la dirección federal concede a la Región de Murcia".

"Sánchez en el ecuador de la campaña convierte a la Comunidad en uno de los territorios prioritarios para el PSOE en la recta decisiva hacia las elecciones", han concluido las mismas fuentes.