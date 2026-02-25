La pensión media en la Región de Murcia continúa como la tercera más baja del país con 1.222,11 euros en febrero

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La pensión media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), fue de 1.222,11 euros en la Región de Murcia a 1 de febrero de 2026, y continúa como la tercera más baja del país, tras Extremadura y Galicia (1.165,74 y 1.176,82 euros, respectivamente).

Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media en la Región es 144,09 euros inferior a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en el segundo mes del año la cuantía de 1.366,20 euros.

No obstante, la Comunidad Autónoma experimentó un crecimiento en la pensión media del 5,02% en relación con el mismo mes del año anterior, superior al incremento del conjunto del país (4,51%).

En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 270.553 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 1,97% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de pensiones, a 1 de febrero se registraron en la Región 162.170 de jubilación, con una media de 1.417,9 euros; 62.140 de viudedad, con 902,37 euros; 32.772 de incapacidad permanente, con 1.142,19 euros; 11.809 de orfandad, con 503,65 euros, y 1.662 a favor de familiares, con 754,14 euros.