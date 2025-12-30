Pequeños y mayores de Cartagena se anticipan a las preúvas y celebran el nuevo año a mediodía

Los mayores de Cartagena se anticipan a las preúvas y celebran el nuevo año a mediodía - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Pequeños y mayores de Cartagena han celebrado el año nuevo a las 12.00 horas de este martes. Centenares de chavales han tomado doce gominolas, como guiño a las tradicionales uvas, en la plaza del Rey, mientras que los mayores han celebrado este fin de año anticipado al mediodía en la plaza San Francisco.

No se trata de las primeras campanadas que se celebran en Cartagena, ya que por primera vez la ciudad celebró las preúvas universitarias, el pasado 18 de diciembre, con una celebración multitudinaria en el espacio navideño del puerto.

La fiesta ha sido amenizada por el dúo Géminis, con su música en directo, el speaker Gaspar Zamora, los jugadores del Jimbee Cartagena, e incluso Isaac Peral. A la cita también se han sumado las ediles de Festejos y Política Social, Francisca Martínez y Cristina Mora, así como integrantes de la corporación municipal, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La fiesta continúa en Cartagena este martes por la noche, con la celebración de las preúvas frente al reloj del Arsenal. El evento comenzará a partir de las 22.00 horas, y habrá reparto de más de 2.000 bolsas de cotillón gratis para los asistentes.

Toda la programación navideña se puede consultar online en la página web: https://navidad.cartagena.es/