Peramato promete en Murcia trabajar para mejorar la situación de la Fiscalía de la Región

Acto '185 aniversario de la Fiscalía de Murcia - 45 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal' - EUROPA PRESS

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado que seguirá "peleando por un incremento mayor de plazas" de fiscales. Peramato, que se ha reunido este miércoles con el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y con todos los fiscales de la plantilla disponibles, ha afirmado que ha "tomado nota de las reclamaciones" que le han hecho "con la intención de mover aquello que esté en nuestras manos para mejorar la situación de la Fiscalía de la Región".

La fiscal, que no ha concretado las plazas que se destinarán a la Región, ha celebrado las nuevas 160 plazas de fiscales afirmando no conocer ningún aumento de plantilla con este número, pero ha señalado que "no podemos condicionar nuestras necesidades a la situación presupuestaria" por lo que seguirá "trabajando para conseguir alguna más".

Por su parte, el fiscal superior considera que se deberían ofrecer 250 de estas plazas. Díaz Manzanera ha apuntado que en la Fiscalía de Murcia hay 72 fiscales, pero que la plantilla "debería rondar las 80 plazas para que pudiéramos considerar que estamos dentro de la media nacional".

Peramato ha realizado estas declaraciones a los medios antes de la celebración del acto '185 aniversario de la Fiscalía de Murcia - 45 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal' que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia. Al acto han acudido el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la consejera de Cultura, Carmen Conesa.

Esta ha sido la primera visita de Peramato a la Fiscalía Superior de Murcia, y la primera como fiscal general del Estado a una fiscalía territorial. "Vengo a apoyar al fiscal superior en todas sus iniciativas, porque creo que es una fiscalía que está haciendo una labor importantísima", ha afirmado.

ASCENSO DE FISCALES

En cuanto a los últimos asecensos de fiscales, Peramato ha afirmado comprender "la decepción de quienes no son nombrados" pero ha señalado que "esta es la normalidad dentro de los concursos discrecionales".

"Todos estaban muy cualificados para ocupar cualquiera de los cargos que salían a concurso", ha señalado. "Se ha atendido mérito, capacidad y los planes de actuación que presentaron cada uno de los compañeros y que yo he entendido que se aproximan más al proyecto de política criminal que esta fiscal general del Estado quiere imprimir", ha concluido.