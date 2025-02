Pérez Cervera transmite a la ministra para la Transición Ecológica las principales necesidades de Los Alcázares

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Este viernes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha reunido con los alcaldes del Mar Menor y del Campo de Cartagena, encuentro en el que Mario Pérez Cervera ha aprovechado para hacerle entrega de un dossier con la situación actual y las necesidades más inmediatas que tiene el municipio de Los Alcázares en materia anti inundaciones.

"He podido dialogar con la ministra y le he transmitido en primer lugar que creemos plenamente en el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor pero que es fundamental que estas actuaciones se ejecuten con la mayor brevedad posible, ya que los vecinos no entienden de plazos administrativos y cada nueva tormenta supone una nueva amenaza para sus vidas y propiedades", explica el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera.

Durante el encuentro que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, Cervera también le ha transmitido que "el principal problema de Los Alcázares no es el agua que cae, sino el agua que llega desde la zona alta de la cuenca vertiente".

Y es que, a pesar de las actuaciones y las medidas adoptadas en Los Alcázares durante todos estos años, "la vulnerabilidad del municipio sigue siendo elevada si no se retiene el agua en su origen, especialmente en los municipios de Murcia y Torre Pacheco", le ha especificado el alcalde a la ministra en el dossier que le ha entregado tras la reunión.

Otro de los temas que ha querido tratar el alcalde de Los Alcázares con la ministra Aagesen ha sido la regulación de los órganos de representación y gobernanza del Mar Menor. "Le he pedido que se aceleren los trámites para que la Ley que otorga Personalidad Jurídica al Mar Menor se ponga en marcha de manera efectiva lo antes posible. Recordemos que es una iniciativa que surgió en Los Alcázares y que, desde el consistorio, hemos apoyado desde el principio, por lo que estamos deseando verla ya en funcionamiento".