Pérez (PP): "Es el Gobierno tripartito el que debe acelerar para completar el diseño del sistema de transportes"

MURCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

"Conesa no se entera, es el Gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Murcia el que debe pisar el acelerador para completar el diseño del sistema de transporte". Estas son las palabras de la vicesecretaria de Territorial del PPRM, Rebeca Pérez, con las que responde a declaraciones del secretario general de los socialistas murcianos.

"Al señor Conesa hay que aclararle que el transporte público en pedanías es una competencia municipal que la Comunidad Autónoma ha estado ejerciendo de manera impropia desde 2015", ha recordado Pérez, quien ha apuntado que, tal y como determina la ley, "este régimen transitorio concluye este año y esas líneas serán asumidas por el Ayuntamiento de Murcia".

Por tanto, apunta, "no hay traspaso porque ya eran de competencia municipal", ha incidido la vicesecretaria "popular", y ha manifestado que "no se trata de voluntades políticas, sino de una cuestión legal y a la que el nuevo tripartito tiene que hacer frente y no escurrir la responsabilidad".

"Una vez más, cuando el PSOE tiene la oportunidad de gestionar, delega su responsabilidad en otros", ha señalado Pérez, para afirmar que "ahora es el momento de que el Gobierno municipal PSOE-Cs-Podemos del Ayuntamiento de Murcia muestre su estrategia para abordar este servicio de transporte, aunque cabe dudar de la que tengan", ya que, según ha dicho, "hasta ahora solo han demostrado que solo saben protestar, y la gestión les queda muy grande".

Pérez se ha preguntado "si el Gobierno municipal del tripartito sea capaz de completar el diseño técnico del nuevo sistema en el que estaba trabajando el anterior equipo de Gobierno de Ballesta" y ha concluido destacando que "actualmente, el Gobierno regional está trabajando en el nuevo sistema regional de transporte que contiene el diseño de nuevas concesiones de interurbanas que den cobertura a toda la Región de Murcia".