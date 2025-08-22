Las pernoctaciones hoteleras aumentan un 0,2% en julio en la Región, aunque baja un 1,3% el número de viajeros

Archivo - Imagen de archivo de la piscina de un hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia subieron un 0,2% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 394.572, aunque el número de viajeros bajó un 1,3%, hasta los 162.709, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por nacionalidad de los viajeros, 115.570 eran residentes en España, el 71%, mientras que 47.139 (29%) eran extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España cayeron un 6,48% y los extranjeros aumentaron un 14%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 284.106 las realizaron residentes en España (el 72%), mientras que 110.467 (28%) fueron de residentes en el extranjero. La estancia media se situó en 2,43 días, un día menos que la media estatal.

La tarifa media diaria por habitación alcanzó los 93,25 euros, lo que representa una subida del 9,96% interanual. En general, el Índice de Precios Hoteleros subió un 7,6% respecto al año anterior en la comunidad, la segunda tasa más elevada, tras la de Canarias (+8,76%).

En total, en la Región de Murcia se alcanzó en julio una ocupación por plazas del 55,5%, que ascendió al 65,8% en fines de semana, y el sector hotelero empleó a 2.707 personas en un total de 199 establecimientos abiertos estimados.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.