'El Perolo' homenajea este lunes a Clive Arrindel, conocido como el 'Calvo de la Lotería', durante el Sorteo de Navidad

Clive Arrindel, conocido como el 'Calvo de la Lotería' - CAPTURA YOUTUBE

MURCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Loterías Perolo, la popular administración de San Pedro del Pinatar, celebra un año más su ya tradicional y multitudinaria fiesta del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Y este año lo hace de una manera especial: homenajeando a Clive Arrindel, conocido cariñosamente como el 'Calvo de la Lotería', tras ser la imagen del sorteo en los spots publicitarios.

Con una afluencia estimada de más de 700 personas, el evento transformará la calle desde las 8.30 horas, con una pantalla gigante para seguir el sorteo en directo y un ambiente festivo con gente disfrazada y disfrutando de un gran banquete con migas, arroz al caldero, jamón y mucho más.

Durante el homenaje a Arrindel, estará presente su hermana Allison y uno de los mejores amigos de Clive, John, quienes acompañarán a la administración durante el sorteo. Al finalizar el sorteo, se procederá a destapar un adoquín conmemorativo de color oro con el nombre de Clive Arrindel, situado justo a la entrada de la administración.

Este adoquín se suma a los 48 ya existentes que representan cada uno de los grandes premios repartidos por Loterías Perolo en su década de historia, creando un verdadero 'Paseo de la Fama' de la suerte. Su amigo John dedicará unas palabras muy emotivas a la figura de Clive Arrindel, el hombre que, según sus propias palabras, "le puso cara a la ilusión" en España.