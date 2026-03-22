Una persona resulta herida tras volcar la cabeza tractora de un camión en Alhama

Servicios de emergencias han intervenido en un accidente de tráfico con un herido atrapado en la RM-515, termino municipal de Alhama de Murcia. - 1-1-2 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este domingo al salirse de la vía la cabeza tractora de un camión, que ha acabado volcando en la carretera RM-515 a la altura del término municipal de Alhama.

Según informa 1-1-2 de la Región de Murcia, los servicios de emergencia han intervenido por la tarde en un accidente de tráfico con un herido atrapado.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 18.50 horas a través de una llamada realizada desde una zona sin cobertura móvil. Esta alertaba de la salida de vía de la cabeza tractora de un camión, que había quedado volcada tras caer por un desnivel de aproximadamente dos metros.

Además, alertaba de un posible derrame de combustible del depósito del vehículo, mientras que el conductor permanecía atrapado en el interior de la cabina.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Alhama, los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Al llegar, los bomberos han procedido a la excarcelación del conductor, colaborando posteriormente con los sanitarios y realizando labores de prevención y limpieza en la zona.

Una vez estabilizado, el herido ha sido trasladado por los servicios sanitarios al hospital para recibir la atención médica necesaria.