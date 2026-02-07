Pilar Bernabé: "El PSOE dice a todas las mujeres, a las del PP y a las de todo este país, denunciad siempre"

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Ni un paso atrás al retroceso" que representan "los bárbaros que están en los palacios de todas las instituciones en los territorios de este país. Da igual que se pongan de verde o de azul, pero son bárbaros igual y lo están demostrando cada día".

Así se ha manifestado la secretaria de Igualdad de la CEF, Pilar Bernabé, que ha denunciado "la desigualdad" que fomentan "la extrema derecha, la ultraderecha y la derecha extrema". "En los municipios y las comunidades autónomas gobernadas por el PP la palabra igualdad ha empezado a ser una cosa que les da como alergia y la empiezan a borrar de todas partes".

En su opinión, "un claro ejemplo es lo que está ocurriendo en el seno del Partido Popular ante el supuesto caso de acoso en Móstoles". Bernabé ha asegurado que "en las últimas 72 horas se ha dado uno de los casos más graves de machismo institucional que se ha vivido en este país después del caso Nevenka Fernández" y el PP "repite, otra vez, el peor ejemplo que puede dar un partido que aspirar a gobernar este país, que es el mirar al otro lado y eso es lo que ha hecho Alberto Núñez Fijo, mirar al otro lado".

Asimismo, ha dicho que cuando Feijóo y el PP "miran para otro lado se ponen del lado del acosador, del lado del que señala, intimida y criminaliza a las mujeres", recordando que, según las informaciones publicadas, "toda la cúpula del PP le dijo a una mujer que denunciaba acoso que se callara" y cuando "el escándalo ya había saltado, hicieron lo que hacen siempre: señalarla, atacarla, demonizarla y además revelar su identidad". "¿Qué mensaje le quiere dar el Partido Popular a las mujeres de este país?". "¿En que momento el presidente del PP ha hablado de la víctima?", se ha preguntado durante la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM.

"El Partido Popular ha hecho lo de siempre cuando las mujeres estamos en las peores condiciones, que es taparlo, intentar meterlo debajo de la alfombra y cuando sale, atacar a la mujer, hacer que todo su entorno se vuelva insostenible, mentir, intentar tergiversar, pero la máxima preocupación de Feijóo es que salgan guapos en la foto", ha aseverado la socialista.

Bernabé ha reconocido que las socialistas "también hemos sufrido casos terribles y en dos horas los echamos a la calle. Y el PP, en dos años, todavía le está dando vueltas y la única solución a la que han llegado es amenazar con denunciarla". Por eso, ha añadido, "el Partido Socialista dice a las mujeres, a las del Partido Popular y las de todo el país: denunciad siempre, porque siempre habrá un partido, el PSOE, que estará aquí para defenderos".

Por otro lado, se ha referido a "el salvaje Oeste digital" que viene también "del otro lado del Atlántico y afecta especialmente a nuestras mujeres jóvenes" con plataformas que "reproducen mensajes caducos, de la caverna de toda la vida, donde las mujeres nos tenemos que volver a meter en nuestras casas" o "donde las mujeres son exhibidas, valoradas como si fueran mercancía". "¿De verdad va a venir el señor de Marte a decirle a España cómo proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas?", ha lanzado entre aplausos.

La responsable de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE también ha explicado que "donde otros niegan" la violencia machista o las desigualdades "el Partido Socialista legisla" porque "el negacionismo mata". El Gobierno seguirá avanzando "en su agenda feminista" y se ha mostrado convencida de que "no estaremos en igualdad de condiciones mientras no saquemos adelante la ley de Abolición de la Prostitución. No podemos tener una sociedad sana cuando las mujeres están prostituidas".

En la presentación del Consejo Asesor en Igualdad de los socialistas murcianos, celebrado este sábado, también ha intervenido su secretario general, Francisco Lucas Ayala, que ha hecho hincapié en que "el único partido en el que caben todas las personas es el Partido Socialista" y "hay que recordarlo todos los días porque están en juego los derechos de las mujeres" ante el avance de la ultraderecha.