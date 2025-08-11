El pintor Esteban Linares fusiona tradición y modernidad en el cartel de la Feria de Murcia 2025

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acompañados por miembros del equipo de Gobierno, han presentado este lunes el cartel oficial de la Feria 2025, obra del pintor Esteban Linares, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La obra fusiona tradición y modernidad y destaca por su sensibilidad artística y eficacia comunicativa. A través de una selección de símbolos locales, un lenguaje cromático atractivo y una composición equilibrada, el cartel anuncia el evento y celebra el espíritu de la ciudad que se prepara para vivir una de sus fiestas más populares del 4 al 16 de septiembre.

La torre de la Catedral ocupa un lugar destacado en el cartel, donde convive con la huerta murciana y alusiones a la barraca y la noria, emblemas que se integran en la escena "evocando la alegría popular y el ambiente lúdico del evento".

Ballesta ha destacado del cartel "el dominio de los tonos azules que representan el cielo de Murcia en el mes de septiembre" y ha señalado que "logra transmitir la identidad, la celebración, la tradición y los valores claves de la feria de Murcia, celebrando el espíritu de toda una ciudad".

Las actividades de la Feria de Murcia 2025 se desplegarán en más de una treintena de espacios repartidos por todo el municipio. Este año, además, coinciden con el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

La fiesta de Moros y Cristianos, recientemente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, arrancará el lunes 8 de septiembre con el pregón inaugural y culminará el sábado 13 con el tradicional gran desfile.

La Feria de Murcia 2025 se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, cuando se celebrará la tradicional romería de retorno de la Virgen de la Fuensanta a su santuario.