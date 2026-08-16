Las piscinas municipales de Murcia registran más de 54.000 bañistas durante la temporada de verano

Las trece piscinas municipales han vuelto a consolidarse como uno de los principales espacios de ocio y deporte del verano para miles de murcianos y visitantes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales del Ayuntamiento de Murcia han registrado un total de 54.988 bañistas desde que abrieron sus puertas y siendo la primera Murcia Parque el pasado 9 de junio, consolidándose un año más como uno de los servicios más demandados durante los meses estivales e incrementando usuarios respecto al año anterior.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha realizado un balance muy positivo de la campaña, destacando la elevada respuesta de los usuarios, el correcto funcionamiento de las instalaciones y el trabajo desarrollado por el personal municipal para garantizar un servicio de calidad durante toda la temporada.

"Las piscinas municipales vuelven a demostrar que son un servicio esencial durante el verano. Miles de murcianos y visitantes han podido disfrutar de unas instalaciones seguras, accesibles y con unos precios asequibles, lo que confirma el compromiso del Ayuntamiento por acercar el deporte y el ocio saludable a todos los barrios y pedanías", ha señalado el edil.

Durante la campaña han permanecido abiertas las 13 piscinas municipales, distribuidas entre Murcia Parque y las instalaciones de La Ñora, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, Alquerías, El Raal, Aljucer, Corvera, Rincón de Seca, Puente Tocinos, El Palmar, Infante y Espinardo, permitiendo que los vecinos dispusieron de una amplia red de espacios para combatir las altas temperaturas y disfrutar del baño recreativo.

La temporada también ha estado marcada por el mantenimiento de unas tarifas accesibles, así como por la programación de cursos de natación y otras actividades deportivas dirigidas a diferentes grupos de edad, reforzando el carácter deportivo y social de estas instalaciones.

Asimismo, el Ayuntamiento incrementó en un 47 por ciento la inversión destinada al servicio de vigilancia y seguridad con el objetivo de seguir mejorando la atención y la comodidad de los usuarios. A esta actividad se han sumado las jornadas acuáticas desarrolladas dentro de las Escuelas de Verano municipales, que han permitido que miles de menores se iniciaran en el medio acuático y adquirieran habilidades básicas de natación en las piscinas municipales.

"El Ayuntamiento de Murcia continúa apostando por una red de instalaciones deportivas de proximidad que facilite la práctica deportiva y ofrezca alternativas de ocio saludable durante los meses de verano, especialmente en los barrios y pedanías del municipio", destacan desde el consistorio.