El Plan de Vigilancia en Playas efectuó 700 rescates de personas y embarcaciones en julio y agosto

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Copla de Vigilancia y Rescate en Playas de la Comunidad efectuó 700 rescates de personas y embarcaciones entre julio y agosto, según lo ha dado a conocer este jueves el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, tras informar del balance de este programa al Consejo de Gobierno.

El informe refleja que entre el 1 de julio y el 31 de agosto se realizaron más de 27.300 intervenciones en el litoral y playas fluviales, prácticamente el mismo número que en el mismo periodo del año pasado.

Entre las principales actuaciones, más de 17.000 fueron servicios de información o asistencia social; unas 9.000 fueron pequeñas curas y primeros auxilios, y 700 fueron rescates tanto de personas como de embarcaciones.

El Plan Copla dispone este año de un presupuesto cercano al millón de euros y ha desplegado diariamente a 300 profesionales y más de 60 vehículos. El operativo ha dado cobertura a todas las playas de los municipios costeros, desde El Mojón, en San Pedro del Pinatar, hasta Calarreona, en Águilas, así como a diez playas fluviales de interior.

El dispositivo, que ha incluido puestos de primeros auxilios, vigilancia y salvamento en un total de 81 playas del litoral y 10 fluviales, se mantiene activo durante septiembre. El objetivo es seguir garantizando la seguridad en el litoral y ofrecer protección también a los turistas que visitan la Región fuera de la temporada alta.