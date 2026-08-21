Platos con baja aceptación y raciones inadecuadas, entre las causas del desperdicio en los comedores escolares de Murcia

Presentación del 'Manual para la reducción del desperdicio alimentario en la ciudad de Murcia. Caso práctico de los colegios de Educación Primaria' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escasa aceptación de determinados platos, la limitada adaptación de algunas raciones a la edad del alumnado, las diferencias entre el número previsto y el número real de comensales, la ausencia de sistemas de medición continuada y el reducido aprovechamiento del comedor como espacio educativo son algunas de las principales causas de desperdicio alimentario en los comedores escolares del municipio de Murcia.

Así se desprende del 'Manual para la reducción del desperdicio alimentario en la ciudad de Murcia. Caso práctico de los colegios de Educación Primaria'. Elaborado en el marco del proyecto europeo LIFE GreenMe5 cuyos resultados han identificado una serie de medidas organizativas, educativas y de gestión que permitirán reducir el desperdicio alimentario más del 70% en los comedores escolares analizados, según han informado desde el consistorio.

El documento propone estrategias organizadas en ocho ámbitos de actuación que abarcan la planificación de menús, la compra responsable, la conservación de alimentos, la producción en cocina, la presentación de los platos, el reaprovechamiento de excedentes, la gestión de residuos y la sensibilización de toda la comunidad educativa. Se trata de medidas de bajo coste y aplicación inmediata que permiten reducir significativamente el desperdicio sin comprometer la calidad nutricional del servicio.

Además, la experiencia desarrollada ha permitido incorporar herramientas de medición y seguimiento del desperdicio, mejorar la planificación del servicio y adaptar las actuaciones a las necesidades específicas de cada centro educativo.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha subrayado que se ha buscado "ir más allá del diagnóstico y ofrecer una herramienta útil para los centros educativos, las empresas de restauración y otras administraciones poniendo a disposición de cualquier municipio un modelo eficiente, contrastado y novedoso, basado en datos reales y perfectamente replicable".

AUDITORIAS EN CEIPS

El documento se fundamenta en las auditorías realizadas en colegios de Educación Primaria del entorno de Conexión Sur, en las que participaron cerca de un millar de alumnos usuarios del servicio de comedor.

La metodología ha combinado mediciones cuantitativas del desperdicio alimentario con observaciones directas, entrevistas y cuestionarios dirigidos al alumnado, personal de cocina y monitores, permitiendo analizar toda la cadena del servicio, desde la planificación de los menús hasta la gestión final de los residuos.

UN MODELO EXPORTABLE A OTROS MUNICIPIOS

La experiencia desarrollada en Murcia ha permitido crear una metodología basada en la innovación, la participación y la mejora continua que puede ser aplicada por otros municipios interesados en avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Como continuación de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un programa de formación dirigido a los centros educativos del municipio para trasladar las buenas prácticas recogidas en el manual y facilitar su implantación en los comedores escolares. A través del siguiente enlace https://calendar.app.google/Cv3T1A1Z9b2waY2V8 los colegios interesados pueden solicitar su participación en este programa

El proyecto LIFE GreenMe5 ha permitido, además, consolidar un modelo de colaboración entre administraciones públicas, centros educativos, empresas de restauración, entidades sociales y sector agroalimentario. Esta red de trabajo sienta las bases para futuras iniciativas de economía circular y refuerza el compromiso de Murcia con la innovación y la sostenibilidad como pilares de la ciudad del futuro.

El manual está disponible tanto en castellano como en su versión inglesa para su descarga a través de la siguiente web https://www.estrategiamurcia.es/greenme5/#proyecto