El Pleno aprueba una bonificación del 95% del ICIO para atraer inversión tecnológica y empleo a Santomera

SANTOMERA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Santomera ha aprobado esta semana la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con el objetivo de impulsar la implantación de empresas de alta tecnología y favorecer la creación de empleo estable en el municipio.

La medida introduce una nueva bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota del ICIO para aquellas inversiones que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por su vinculación con la innovación, la I+D+i y el fomento del empleo.

Esta bonificación estará dirigida a proyectos relacionados con sectores estratégicos como los semiconductores y la microelectrónica, la ciberseguridad y el procesamiento avanzado de datos, así como la inteligencia artificial.

El alcalde, Víctor Martínez, ha señalado que esta modificación está orientada a facilitar la implantación del Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad en el municipio. "Santomera reúne todos los requisitos estratégicos, técnicos e institucionales necesarios para albergar una infraestructura de estas características", ha afirmado.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que "con esta medida reforzamos nuestro compromiso con una política fiscal orientada al desarrollo económico sostenible, la atracción de inversión productiva y la generación de empleo de calidad, consolidando a Santomera como un municipio competitivo y atractivo para nuevas actividades empresariales".