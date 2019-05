El Pleno pide la dimisión de López Miras y lo reprueba junto al consejero de Sanidad por situación área salud Cartagena

Publicado 10/05/2019 15:06:12 CET

CARTAGENA (MURCIA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha aprobado pedir la dimisión del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por sus declaraciones sobre el funcionamiento del servicio de hemodinámica del Hospital de Santa Lucía, así como su reprobación junto al consejero de Sanidad, Manuel Villegas, por el "deficiente" funcionamiento de los servicios en el Área de Salud II, en la que se integra Cartagena.

La petición de dimisión había sido formulada por CTSSP a través de una moción de su portavoz, Pilar Marcos, y ha estado apoyada por PSOE, MC Cartagena y Ciudadanos, mientras que PP ha votado en contra, según informan fuentes municipales.

La petición se ha basado en las declaraciones en las que el presidente negaba que la vida de los cartageneros corriera peligro en función de la disponibilidad o no del servicio de hemodinámica las 24 horas del día, lo que según el texto de la moción "transmitía su desconocimiento ante un tema tan grave como es la vida de los ciudadanos de Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo y La Unión" y le incapacita.

La reprobación del presidente y del consejero ha sido propuesta en una moción por el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín. La iniciativa ha estado igualmente apoyada por los mismos grupos que la anterior y el voto en contra de PP.

En concreto, el pleno los ha reprobado por desdeñar las conclusiones de un estudio médico que constaba el aumento de muertes en los pacientes y por mantener los problemas que padece la Sanidad en Cartagena.

No ha salido adelante la iniciativa del portavoz de MC Cartagena, José López, para declarar al presidente persona "Non grata" que en hasta en tres votaciones sucesivas no ha conseguido la mayoría necesaria, ya que se ha producido un empate al votar a favor MC Cartagena y CTSSP, en contra el PP y abstenerse PSOE y Ciudadanos.

Estos últimos se han abstenido tras el informe de la secretaria general del pleno que apuntaba la falta de base legal para adoptar este tipo de acuerdo que collevaría una serie de consecuencias jurídicas y que sería recurrible.