El Pleno de San Javier aprueba pedir al Estado la regeneración de las playas tras la dana, con el rechazo del PSOE

SAN JAVIER (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado hoy una moción del grupo Popular en la que se pide a la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que "asuma sus competencias legales y ejecute, de manera urgente y prioritaria", las obras de regeneración y recuperación de las playas del término municipal afectadas por la dana Alice de los días 9 y 10 de octubre de 2025.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa ha afirmado que la moción está motivada por la "negativa expresa" del Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia a acometer las obras para recuperar las playas afectadas. Masegosa ha apuntado que esta negativa es "incoherente" puesto que sí se actuó tras las inundaciones de 2016 y la dana de septiembre de 2019, informaron fuentes municipales en una nota de prensa. Asimismo, la edil ha apuntado que esta negativa se produce después de que el Consejo de Ministros haya decretado zona catastrófica al municipio de San Javier.

Masegosa ha calificado de "muy graves" los daños ocasionados en las playas, tanto de Santiago de la Ribera, como de La Manga del Mar Menor, en las que tras la evaluación realizada por los servicios técnicos municipales se detectó pérdida de arena con arrastres hacia el mar, formación de socavones de gran calado, desaparición parcial de arena y alteración del perfil litoral.

Los daños incluyen depósitos de lodos arrastrados por las ramblas, acumulación de vegetales y residuos sólidos, además de daños y accesos y mobiliario que afectan a pasarelas, duchas, lavapiés, papeleras, señalización y torres de vigilancia.

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto del grupo socialistas que votó en contra.

OTRAS MOCIONES

Asimismo el pleno aprobó dos mociones presentadas por el grupo Vox. La primera de ellas para renombrar la actual 'Pumptrack Santiago de la Ribera' como 'Pista Ignacio Echevarría', en homenaje al joven vasco, aficionado al skate, que fue asesinado Londres cuando intentó ayudar a varias personas en un atentado terrorista ocurrido en 2017.

La moción se aprobó con los votos a favor de los grupos Mixto, Pleamar, Vox y la abstención de los grupos Socialista y Popular, que prefieren posponer la decisión a la finalización de las obras previstas de ampliación del Pumptrack.

La otra moción de Vox aprobada por el pleno de hoy contempla instar al Gobierno regional y a los colegios del municipio a recuperar la celebración del Día del Padre, de la Madre, de los Abuelos y el Día de la Familia. En este caso se aprobó con los votos a favor de Vox y Pleamar, la abstención del grupo Popular y el voto en contra grupo Mixto y Socialista.

Finalmente en asuntos de urgencia se aprobó de definitivamente el presupuesto general municipal para 2026 y su publicación en el BOE para su inmediata entrada en vigor, después de denegar las dos alegaciones que se habían presentado