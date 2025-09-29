Podemos acusa al PP de apuntar a la migración para "desviar la atención de su corrupción galopante"

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos-IU-Verdes-AV, María Marín, ha acusado este lunes al PP de apuntar a la migración para "desviar la atención de su corrupción galopante" y ha afirmado que "no es casualidad" que los 'populares' hayan celebrado este fin de semana su cumbre en Murcia cuando este lunes ha arrancado el juicio por el caso 'Novo Carthago'.

En un comunicado remitido por la formación 'morada' a los medios de comunicación, Marín ha considerado que la Declaración de la Región de Murcia firmada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de ese partido solo "echa más leña al fuego".

"Después de la cacería racista de este verano en Torre Pacheco, después de la vergonzosa concentración de Vox para acosar a los menores del centro de Santa Cruz, después de tanto odio, el Partido Popular compra toda la bazofia ideológica de la ultraderecha", ha dicho.

Asimismo, ha sostenido que el discurso del PP se centra en "los bulos de la invasión migratoria, el gran reemplazo y la asociación de migración y delincuencia" porque "el racismo "da votos", si bien ha insistido en que el partido de Núñez Feijóo "se equivoca si cree así va a quitarle votos a Vox".

En este sentido, ha sostenido "entre el original y la copia, la gente se queda con el original, y esto solo refuerza a la ultraderecha".

"Para combatir a Vox y al trumpismo hay que combatir sus bulos y su odio, no parecerse a ellos, y para eso nos vamos a dejar la piel en Podemos", ha aseverado Marín, para quien es "una vergüenza" que el documento firmado se llame 'Declaración de la Región de Murcia'. Y es que, a su juicio, "esta tierra no se merece que el PP y Vox la utilicen para sus olimpiadas del racismo".

Marín ha exigido a Núñez Feijóo y al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que "quiten el nombre de la Región a ese manifiesto racista y miserable" y ha subrayado que en la comunidad hay más de 110.000 extranjeros que cotizan a la Seguridad Social y 10.000 inmigrantes autónomos.

Los inmigrantes, ha apuntado, aportaron el 35% del crecimiento de la riqueza en los últimos 20 años. "Esos son los datos, no bulos, y no vamos a permitir que por uno, por dos o por veinte, se criminalice a ningún sector de la clase trabajadora. Tampoco vamos a permitir que se engañe a los trabajadores españoles", ha remarcado.

A renglón seguido, la parlamentaria ha querido insistir en que "el problema no es el inmigrante" y que "los verdaderos problemas de la gente" son otros relacionados con "el coste de la vida, las listas de espera de la sanidad, los barracones en las escuelas o el precio de la vivienda".

"La Declaración que ayer aprobó el PP no menciona ni una vez en 14 páginas las palabras alquiler o hipoteca. Eso es lo que les importa al PP de Feijóo y López Miras los problemas de los españoles", ha subrayado.

Para Marín, la Declaración del PP solo sirve "para desviar la atención de su corrupción galopante". "El caso Novo Carthago es el caso Partido Popular, es un juicio al PP y a su 'modus operandi'. Mientras Feijóo y López Miras señalan al inmigrante, mientras tú miras a otro lado, el PP se lo lleva crudo".

Por último, la diputada ha pedido a la ciudadanía que "no caiga en este engaño tan burdo" porque "no sobran inmigrantes; sobran corruptos y sobran racistas".