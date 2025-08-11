Podemos critica la "gran mentira" de la red de refugios climáticos del Ayuntamiento de Murcia y reclama más arbolado

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, ha criticado la "gran mentira" de la red de refugios climáticos del Ayuntamiento de Murcia porque "la mayoría son museos o plazas de abastos que cierran a las dos de la tarde", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Egío ha señalado que en los parques y jardines "se echan en falta inversiones en árboles que den sombra y rebajen las temperaturas" o "juegos de agua para los niños y niñas".

"Se echa de menos, en definitiva, que los políticos que gestionan a nivel municipal piensen en las personas más vulnerables, pues no todos tienen aire acondicionado o una vivienda con todas las comodidades", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado la "importancia" de estas acciones porque "estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y tenemos la responsabilidad de diseñar ciudades que sean habitables todos los meses del año".