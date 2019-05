Podemos-Equo propone Plan en barrios y pedanías para romper desigualdad y crear 600 plazas y 10 escuelas infantiles

Publicado 13/05/2019 13:28:40 CET

El candidato de Podemos-Equo a la alcaldía de Murcia, Ginéz Ruiz, ha presentado este lunes el programa electoral con el que se presenta a los próximos comicios municipales y en el que destaca, entre las 200 medidas, la urgente necesidad de poner en marcha un Plan de actuación en barrios y pedanías que permita "romper las desigualdades".

Igualmente, el programa recoge, en la línea principal de "salud y bienestar para los vecinos", triplicar las plazas en escuelas infantiles y llegar a las 900, de las 300 actuales, y construir diez centros de 0-3 años a lo largo de estos cuatro años, ya que "hay 22.000 niños con esa edad en el municipio de Murcia", ha puntualizado Clara Martínez, número 2 de la candidatura.

Ruiz ha explicado que este programa "no es tanto un trampolín para que un alcalde ponga su nombre en grandes proyectos que luego ni los realiza", sino que es un programa con el que se trata de "hacer la vida más fácil y mantener un municipio saludable".

"Un programa creíble, a diferencia del PP, que promete y luego no cumple y que lleva más de 20 años maltratando al municipio", ha criticado, para después dejar claro que desde la formación "no queremos caer en eso, no tenemos de hecho proyectos estrella, sino actuaciones directas en zonas, en barrios y pedanías, ir a cosas del día a día".

La candidatura, además, "está formada por gente del día a día de distintos campos, desde abogados hasta obreros, no hay fichajes de famosos", por lo que ha asegurado que votar a Podemos-Equo "es votar un programa realizable, un candidato que lo va a defender".

LAS MEDIDAS DE PODEMOS-EQUO

La necesidad más urgente, advierte, es poner en marcha un Plan de actuación en barrios y pedanías que permita, precisamente, "romper esas desigualdades que hay en muchas zonas, que no están iluminadas y donde vive gente, más del 60 por ciento de la población".

Por ello, ha reiterado su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la capital "sin distinciones, sean del centro o de las pedanías, tengan más renta o menos, sean hombres o mujeres".

Así, el equipo ha presentado una batería de medidas que reflejan un "cambio de modelo de ciudad, una manera de entender el municipio desde la sostenibilidad y desde el respeto a la historia, la cultura y el patrimonio, una manera de hacer las cosas con sus habitantes puestos en el centro de las políticas municipales".

Para concretar en medidas más específicas, Clara Martínez, número 2 de la lista, ha detallado las más urgentes, las que serían de aplicación inmediata, tales como "el desamiantado de los colegios, dotarlos de climatización, que el trayecto al colegio sea seguro y que haya zonas de sombra".

Además de "triplicar las plazas de 0 a 3 años, poner en marcha un pasaporte cultural para mejorar y dar calidad al ocio juvenil, solucionar los problemas en las infraestructuras de los centros escolares y mejora de la movilidad pensando en el cambio climático y en la optimización del tiempo y el dinero de los usuarios".

En la línea social, crear una concejalía de Igualdad y reubicar el equipo municipal del Emavi son otras de las medidas que recoge la coalición, ya que, según Martínez, "el lugar de atención a las mujeres víctimas de violencia de género no tiene salas individuales, ni salas de espera".

También se recoge la necesidad de crear una concejalía de Vivienda para "regular el alquiler y así garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, protegiendo también los derechos de los propietarios".

Según Clara Martínez, "hay un millar de viviendas sociales y 36.000 viviendas están vacías; al Ayuntamiento no le importa la vida de los vecinos".

Las medidas efectivas de "lucha contra la pobreza, convertir Murcia en una ciudad universitaria, proteger la atención primaria e instar al SMS a que cumpla sus compromisos con el municipio y garantizar la participación ciudadana y la transparencia en el gobierno de la Glorieta" son otras de las líneas que se recoge en dicho programa.

Otra de las propuestas de la coalición es la intermodalidad: los carriles ciclistas, la ampliación del tranvía y la articulación de los trayectos en autobús.

En definitiva, son algunos de los objetivos que se marcan desde la candidatura y que son la hoja de ruta para trabajar "pensando en los ciudadanos, olvidando los interés que ponen al gobierno de espaldas a los murcianos y dejando a un lado los proyectos estrella que, o no se ejecutan o suponen un gasto inasumible para el Ayuntamiento que tiene que restar presupuesto de otras partidas para sacar portadas espectaculares y videos de autobombo".

Ginés Ruiz ha insistido en que Murcia "no necesita, a corto y medio plazo, más mentiras cargadas de luz y color, necesita atención, cuidados, respeto y volver a poner el foco en los problemas del día a día".