Podemos: "La igualdad real es un compromiso político, no un eslogan publicitario"

Publicado 28/01/2019 15:36:43 CET

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, M. Ángeles García Navarro y la secretaria de Feminismos e Igualdad LGTBI de Podemos RM, Concha García Altares, han manifestado que "el compromiso con la igualdad y la libertad de las mujeres es un compromiso político, no un eslogan publicitario", y se demuestra "haciendo políticas de igualdad real y efectiva, y dotándolas presupuestariamente".

Ante el anuncio de la campaña 'Te queremos libre' que el PP va a llevar a cabo por la Región de Murcia, donde explicará sus políticas en el ámbito de la igualdad y la violencia de género, García Navarro, ha manifestado que el propio eslogan "ya es un insulto a la propia libertad de las mujeres", ya que "nuestros derechos fundamentales y nuestra libertad, no nos la otorga el PP, no somos lo que el PP quiera que seamos, somos libres de facto".

A este respecto ha añadido que "mas que sumar libertad, el PP limita a las mujeres su derecho fundamental de elegir en temas como el aborto, y no solamente nos quitan esa libertad sino que nos culpan y consideran fracasadas", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, García Navarro ha explicado que el PP va a publicitar un Pacto Regional contra la Violencia de género que "no es pacto, es un acuerdo entre PP y Cs, que no cuenta con los colectivos ni asociaciones feministas, y en Podemos no lo firmamos porque las medidas no tienen garantías económicas ni temporales para su cumplimiento".

Por su parte, García Altares ha explicado que "con este campaña, el PP no trata a las mujeres con autonomía y capacidad de decisión, sino que las vuelve a tratar como infantiles, y continúan poniendo la responsabilidad de su situación como víctimas de violencia sobre ellas mismas. El PP pretende decirle a la sociedad cómo las tiene que tratar para que ellas puedan ser liberadas".

"Las mujeres son libres, lo que no se las trata es con igualdad", según García Altares, quien ha concluido que "son las políticas de recortes en materia de igualdad llevadas a cabo por el PP, y el no garantizar los derechos a las mujeres, lo que nos ha llevado a mantener la desigualdad".

Y finalmente ha concluido que el PP "va a proclamar por los municipios de la Región de Murcia una libertad de las mujeres que ellos mismos acotan, ya que somos una Región a la cabeza en violencia de género, a la cabeza en brecha salarial, donde el paro sigue siendo mayor en las mujeres, donde la conciliación brilla por su ausencia".