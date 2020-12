Podemos pide a la Inspección de Trabajo que vigile "que no haya ni un solo jornalero cobrando por debajo del SMI"

MURCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde la medianoche de la pasada madrugada, el campo murciano está paralizado ante su primera huelga en los últimos 30 años. La protesta viene motivada por las penosas condiciones de trabajo que están soportando los jornaleros y jornaleras, que se ha visto más agravada si cabe por la pandemia del coronavirus.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, junto a los diputados autonómicos de la formación, María Marín y Rafael Esteban, y el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, han acompañado a los trabajadores durante la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la CROEM.

Durante la protesta, Sánchez Serna ha mostrado su pleno apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos y los jornaleros y jornaleras, que hoy logran "una huelga histórica".

El diputado ha recordado que son los trabajadores del campo "quienes permiten que encontremos los alimentos en las estanterías de las tiendas de barrio y de los supermercados" de toda Europa, algo que "genera una gran riqueza en la Región de Murcia".

Sin embargo, ha destacado que "en pleno siglo XXI, muchos de estos jornaleros continúan trabajando en condiciones casi de semiesclavitud". Así, ha recordado el caso de Eleazar, un trabajador que falleció este verano por un golpe de calor en plena jornada, o de los casos que han aparecido de "humillaciones y agresiones sexuales a las trabajadoras del campo", además de las condiciones laborales de miles de personas que "no llegan al salario mínimo, trabajando de sol a sol en condiciones de frío y de calor".

El diputado estatal del Podemos ha apoyado a la agricultura regional, pero ha exigido "responsabilidad y esfuerzo para evitar que la Región de Murcia se convierta en la Alabama del siglo XXI", en cuanto a "condiciones laborales similares a las que se vivían en los campos de algodón del sur de los Estados Unidos antes de la abolición de la esclavitud".

Frente a esta situación, Sánchez Serna ha apostado por "garantizar desde la Inspección de Trabajo que no haya ni un solo trabajador en el campo que no cobre el salario mínimo interprofesional". Además, el diputado de Unidas Podemos ha considerado "fundamental" una mejora "urgente en las condiciones laborales en el campo, contemplando la posibilidad de baja médica" y asegurando que los derechos humanos "no sean algo que se quede en los discursos, sino que también estén presentes en el campo murciano".

Por último, Sánchez Serna ha destacado el carácter transversal de unas reivindicaciones que "no solo son de los trabajadores, sino que le afectan a cualquier demócrata, a cualquier persona con conciencia de lo que significa el derecho laboral".

Por ello, ha señalado que seguirán "redoblando esfuerzos desde el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza para que los jornaleros y jornaleras puedan trabajar en condiciones dignas, acabando de una vez con los abusos propios de otras épocas y de otros sistemas políticos".