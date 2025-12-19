Podemos valora "con prudencia" los resultados del CEMOP por el que mantendrían sus dos escaños

La diputada regional de Podemos, María Marín - PODEMOS

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha señalado que desde su partido valoran "con prudencia las encuestas", tras darse a conocer los resultados del CEMOP de otoño, según el cual su formación mantendría sus dos escaños en las próximas elecciones regionales.

Marín ha afirmado que hay "una tendencia clara" este último año, "la consolidación y la estabilidad del espacio que representa nuestra coalición de Podemos-Izquierda Unida" lo que, a su parecer, "en plena ola reaccionaria, no es un dato menor", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Al hilo, la diputada ha afirmado que "no nos vamos a conformar con eso". "La gente tiene que saber que aquí hay una izquierda que está en todas las luchas, con los trabajadores de Navantia y sus auxiliares, con los de Amazon, con la juventud que está movilizándose por la vivienda y también con los jornaleros de Torre Pacheco".

Marín ha definido a su formación como "una izquierda honesta, limpia, sin casos de corrupción como los del PSOE que son los que hoy están dando alas a la ultraderecha". "A toda esa gente que está muy harta les pedimos que no se resignen porque hay una alternativa y sí se puede", ha concluido.