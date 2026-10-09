El poeta Alberto Caride, acompañado de Antonio Praena, presenta el miércoles en Valencia su poemario 'Amar el símil'

Cartel de la presentación en Valencia de 'Amar el símil', del poeta y periodista Alberto Caride - OLÉ LIBROS

Caride busca "convidar al canto desde la conciencia de lo frágil" y reflexionar "sobre la paradoja entre creación y realidad" MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta y periodista murciano Alberto Caride presenta este miércoles 14 de octubre, a las 19.00 horas, su último poemario 'Amar el símil' en Valencia. El acto tendrá lugar en UBIK Café (calle del Literato Azorín, 13), y contará con la participación del poeta granadino Antonio Praena.

Caride ha publicado este quinto poemario en el sello valenciano Olé Libros. Con este libro, según expresa el propio autor, busca "convidar al canto desde la conciencia de lo frágil" y reflexionar "sobre la paradoja entre creación y realidad", tal y como subraya Rosa Cuadrado en el prólogo.

La prologuista destaca también que el poeta realiza "un tránsito herido y fragmentado del silencio al eco, del eco a la redención del milagro a través del amor y del lenguaje, de los versos compartidos en el afán común de dar sentido a la ceniza".

A su juicio, se trata de "una obra que nos convida al canto desde la conciencia de lo frágil, a la reflexión sobre la paradoja entre creación y realidad, a Amar el símil desde la sinceridad del instinto y el oficio poético".

El libro se estructura en dos partes bien diferenciadas, tituladas 'Como la cigarra' y 'Cantando'. Cada bloque propone un recorrido emocional propio, pero ambos mantienen un hilo común: la insistencia en la voz poética como forma de resistencia y búsqueda de sentido.

Además, el poemario se apoya en una serie de versos 'prestados' de autores que Alberto Caride admira. Entre ellos figuran José Hierro, Federico García Lorca, Claudio Rodríguez y Alejandra Pizarnik, así como Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Juan Gelman y Alfonsina Storni.

El poeta también incorpora referencias a voces más cercanas para él, como Antonio Praena y Raquel Lanseros, y a sus admiradas Aurora Saura y Vega Cerezo. A través de estas presencias, el libro traza un mapa de afinidades literarias que dialoga de forma constante con la tradición.

Con estos versos ajenos, Caride no solo rinde homenaje a sus referentes. El autor subraya además una idea central que se despliega a lo largo del libro: "la imposibilidad de definirse como escritor sin la existencia de esos primeros". Ese diálogo permanente justifica el propio título del poemario, 'Amar el símil'.

TRAYECTORIA DE ALBERTO CARIDE

Alberto Caride Brocal (Alcantarilla, 1982) está licenciado en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad de Murcia. Ejerce como periodista en la agencia de noticias Europa Press y es miembro fundador de la asociación literaria 'Colectivo Iletrados'.

El autor ha publicado el libro 'El viaje en el que te conocí' (2009) y los poemarios 'Narciso despeinado' (2012), 'Ciudades jirón' (2014), 'La rama nunca se desgaja limpia del leño' (2019) y 'El síndrome de Guillaín-Barré' (2022). En el mes de julio vio la luz 'Amar el símil', dentro de la Colección ITES de Olé Libros.

Sus poemas han aparecido también en varias antologías, entre ellas 'Composición de lugar', 'Besos para Catulo. CLXXI versiones del Carmen V' y '146 voces para que nunca nadie'. De forma regular publica además en el fanzine 'Manifiesto Azul', que edita junto a sus compañeros de Colectivo Iletrados.

Caride se ha formado en la Università Degli Studi Di Catania, en Sicilia, y en París. En la capital francesa participó en un encuentro europeo de escritores jóvenes tras ser premiado en el certamen Creajoven.

Además de su labor como poeta y periodista, coordina el ciclo de recitales 'Lunes Literarios', que nació en el Café Zalacaín de Murcia y, tras celebrarse durante siete años en el Café El Sur, ha regresado de nuevo al Café Zalacaín.