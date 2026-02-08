La poeta Maru Bernal ofrece el recital poético 'Viaje y Mito' este lunes en el Café El Sur de Murcia

La poeta Maru Bernal - CHEMA PRIETO

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La poeta Maru Bernal ofrece este lunes, a partir de las 21.00 horas, el recital poético 'Viaje y Mito', un viaje "por los entresijos del mito, la matriz de nuestra cultura mediterránea, los primeros pálpitos, los primeros retos, los primeros horizontes". Será en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'.

'Viaje y Mito' es un recital declamado en el que la autora entrelaza versos de 'No todos volvimos de Troya', XXV Premio Ciudad de Salamanca de Poesía (2022) y 'Rumores Yámbicos', LXI Premio Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel (2024), ambos publicados en la editorial Reino de Cordelia, junto con fragmentos en prosa poética de 'La Belleza de lo trágico', Colección de la Belleza, Eolas Ediciones (2025).

Como la autora explica, se trata de "un viaje por los entresijos del mito, la matriz de nuestra cultura mediterránea, los primeros pálpitos, los primeros retos, los primeros horizontes. Un viaje a la luz y también a la oscuridad".

"Dioses, héroes, heroínas, hombres y mujeres de carne y hueso, periplos físicos y geografías emocionales. Las suyas y las nuestras. Una mirada hacia el origen que nos permite entender nuestro presente y quizá, escudriñar nuestro futuro", añade.

Maru Bernal realiza un periplo poético a partir del primer rapto de Europa, "un viaje por la fértil herencia grecolatina, una voz personal que ahonda en las raíces más profundas de nuestra cultura mediterránea". "Anhelos en voz alta, deseos y temores compartidos por dioses, héroes y hombres, se mezclan con correspondencias epistolares de heroínas griegas, confesiones a media voz, temas universales que desde el pasado cuestionan el presente e interpelan nuestro futuro", añade.

En resumen, dos poemarios y un ensayo en prosa poética celebran la descarnada actualidad de los clásicos, la rotunda atemporalidad de su mensaje, su incuestionable vigencia.

Maru Bernal, nacida en Barcelona en 1964 y residente en Cabezón de la Sal (Cantabria), es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca (1982-1987). Ha ejercido como docente de latín y griego en Educación Secundaria. Es poeta integrante del colectivo Genealogías, además de actriz, dramaturga y directora de Eos Theatron, grupo que fundó en 2010 y con el que recibió numerosos premios en el ámbito del teatro amateur.

Ha publicado 'Hendiendo el aire & Suturas del alma' (Libros del Aire, 2022), 'No todos volvimos de Troya' (Reino de Cordelia, 2022), 'Rumores yámbicos' (Reino de Cordelia, 2024) y 'La belleza de lo trágico' (Colección De la Belleza, Eolas Ediciones, 2025).

Entre los galardones recibidos por su obra, hay que destacar Premio al mejor poemario en el LXI Certamen Internacional de Poesía, Amantes de Teruel 2022 con 'Rumores yámbicos'; y el XXV Premio Ciudad de Salamanca de Poesía 2022 con 'No todos volvimos de Troya'. Además, fue finalista del LIV Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2022 y del XI Premio Internacional de Poesía Jovellanos 2024.