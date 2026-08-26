La Policía Local de Abanilla recupera cerca de una tonelada de cable sustraído de una planta fotovoltaica - AYUNTAMIENTO DE ABANILLA

ABANILLA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Abanilla, en colaboración con la Guardia Civil, ha recuperado cerca de una tonelada de cableado presuntamente sustraído de una planta fotovoltaica del municipio en una actuación desarrollada durante la madrugada de este martes.

Los agentes localizaron una importante cantidad de cable acumulada en las inmediaciones de la instalación mientras realizaban labores de vigilancia preventiva por diferentes zonas del término municipal.

Según las primeras investigaciones, el material había sido extraído de la planta fotovoltaica y se encontraba preparado para su posterior traslado. Tras el hallazgo, la Policía Local activó el protocolo de coordinación con la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias e iniciado las actuaciones para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables, según ha informado el Ayuntamiento de Abanilla.

La intervención permitió recuperar la totalidad del cableado antes de que pudiera ser transportado, evitando un perjuicio económico para la instalación afectada.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este suceso.