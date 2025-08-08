Policía Local intensifica la vigilancia en las zonas costeras para prevenir el consumo de alcohol en la vía pública en Cartagena - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena ha intensificado este verano las labores de vigilancia en las zonas costeras del municipio como Cabo de Palos, La Manga, La Azohía, Isla Plana, El Portús, Cala Cortina o las poblaciones del Mar Menor para prevenir las concentraciones de personas para consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o la actividad ilegal de aparcacoches. Además de reforzar con su presencia la seguridad tanto en las zonas residenciales, como de baño.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, explica que desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha reforzado el servicio policial ordinario con unidades de apoyo, como son los Grupos Especiales de Seguridad Ciudadana-GOESC, la Unidad de Medios Aéreos (Drones), la Unidad Canina y el Servicio Marítimo, que cuenta con motos de agua en el mar y quads todoterreno en las zonas de baño.

En materia de prevención del consumo de alcohol en la vía pública, los agentes municipales centran sus actuaciones mayormente en la zona de playas como La Manga y Cabo de Palos.

Así, se han interpuesto un total de 14 denuncias por infracción a la Ordenanza de Consumo de Bebidas Alcohólicas, reduciéndose el consumo de alcohol respecto a temporadas anteriores en zonas, como en las explanadas y aparcamientos disuasorios de áreas comerciales.

También se ha puesto especial atención al control de la actividad ilícita de aparcacoches en las distintas zonas de libre estacionamiento del término municipal.

En Cartagena, en las zonas Cala Cortina, Casa del Mar, Plaza de La Isla. Y en La Manga del Mar Menor, en Plaza del Cavanna y Plaza Bohemia. Se ha identificado a 22 personas, quedando cuatro de ellas detenidas por infracción de la Ley de Extranjería, con un resultado de 96 decomisos del dinero obtenido mediante esta práctica ilegal.

El edil de Seguridad Ciudadana también destaca que el refuerzo de la vigilancia de la zona de playa con la incorporación de nuevos vehículos a la Sección Marítima, en total dos motos tipo quad y cuatro motos de agua.

Esto ha permitido que durante la temporada estival los agentes amplíen sus labores de vigilancia a zonas como el parque natural de Calblanque, o las reservas marinas de Cabo Tiñoso, Cabo de Palos e Islas Hormigas.

Los agentes adscritos a esta unidad llevan realizadas este verano más de 300 intervenciones en materia de cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Buen Uso y Aprovechamiento de Playas, pesca ilegal o control de aquellas materias relacionadas con el uso de embarcaciones de recreo.

Su ámbito de actuación comprende todo el litoral cartagenero, desde las Playas de La Azohía e Isla Plana hasta la zona de La Manga, incluyendo el Mar Menor.