La Policía Local de Murcia estrenará las cámaras unipersonales durante la Semana Santa y Fiestas de Primavera

Presentación de los Dispositivos de Grabación Unipersonal de la Policía Local de Murcia (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de cara a la Semana Santa y Fiestas de Primavera en el municipio de Murcia contará con la participación de 600 efectivos de Policía Local, 250 bomberos y más de 150 voluntarios de Protección Civil, que se distribuirán en función de las necesidades de cada jornada y de la afluencia prevista de público en los distintos eventos. Así se ha decidido en la Junta Local de Seguridad, presidida por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, celebrada este miércoles.

Perona, ha destacado que "este dispositivo especial pretende ofrecer un servicio público eficaz y coordinado que permita a murcianos y visitantes disfrutar de nuestras tradiciones con todas las garantías de seguridad", y ha subrayado que "se reforzará la presencia policial en los puntos de mayor afluencia, así como en los principales itinerarios procesionales y espacios festivos", han informado desde el Consistorio.

Como novedad, los agentes de la Policía Local estrenarán 24 Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) durante estas fiestas. Esta cámaras, que graban vídeo y audio, pueden utilizarse en espacios públicos y en situaciones legalmente habilitadas, como la intervención en presuntos delitos o infracciones graves, siempre bajo los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima.

El Plan Especial de Seguridad de Policía Local se extenderá del 27 de marzo al 12 de abril con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad vial, el desarrollo de los desfiles procesionales y de los actos de las Fiestas de Primavera, así como la prevención de hurtos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Además, se incrementará su presencia en los actos, eventos, calles y plazas donde se concentra un mayor número de personas.

ESTRENO DE LAS CÁMARAS UNIPERSONALES DEL POLICÍA LOCAL

En el marco de este dispositivo, en el casco urbano se atenderán un mínimo de 102 actos procesionales entre el 27 de febrero y el 5 de abril, entre vía crucis, traslados y procesiones, para lo que serán necesarios 555 policías. Estas procesiones contarán con un grupo especial formado por un mando y 16 agentes, con el apoyo del servicio ordinario cuando sea necesario.

Por su parte, en las pedanías del municipio se celebrarán al menos 180 actos procesionales en el mismo periodo, que requerirán la participación de 430 policías.

DISPOSITIVO ESPECÍFICO PARA LOS PRINCIPALES EVENTOS

Asimismo, se establecerá un dispositivo específico para los principales eventos de las Fiestas de Primavera, especialmente en el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, donde se prevé una elevada afluencia de público. En este sentido, el Bando de la Huerta contará con alrededor de 480 policías y el Entierro de la Sardina con cerca de 490, a los que se suman efectivos destinados a otros actos como desfiles, ofrendas, eventos infantiles, conciertos y vigilancia de barracas y espacios festivos.

POLICÍAS EN PATINETE

Como novedades en 2026, se incorpora al dispositivo el equipo policial que presta servicio con vehículos de movilidad personal, lo que permitirá reforzar la vigilancia en zonas peatonales y carriles bici, mejorando la cercanía con los ciudadanos, así como la integración definitiva de los 54 nuevos agentes que el pasado año se encontraban en prácticas. Además, el Equipo de Caballería participará en procesiones y desfiles, contribuyendo a reforzar la seguridad y el carácter tradicional de estos eventos.

En las zonas de mayor concentración de personas, tanto en procesiones como en desfiles y actos festivos, se instalarán elementos de contención física para la protección de los ciudadanos. Asimismo, se limitará la circulación de vehículos en determinadas vías los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril, y se suspenderá temporalmente el sistema de control de accesos mediante lector de matrículas en la avenida Alfonso X el Sabio y en calles como San Nicolás y San Benito, desde el 27 de marzo hasta el 11 de abril, con el fin de facilitar la movilidad ante los cortes de tráfico previstos.

Durante la Semana Santa se desplegarán dispositivos específicos en cada jornada para dar cobertura a todas las procesiones, con retenes de bomberos ubicados en puntos estratégicos como la Plaza Fontes o la Plaza Hernández Amores, garantizando una rápida capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento realizará un despliegue extraordinario con 140 efectivos y 40 vehículos, a los que se suman los equipos de guardia ordinarios.

El operativo se completa con la participación de más de 150 voluntarios de Protección Civil, que desarrollarán labores de prevención y asistencia en coordinación con los servicios sanitarios. Durante las jornadas de mayor afluencia se contará con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, lo que permitirá una atención rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

El concejal Fulgencio Perona ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha recomendado utilizar preferentemente el transporte público, planificar los desplazamientos con antelación, respetar la señalización y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.