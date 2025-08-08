Policía Local de Murcia se forma en comunicación estratégica para prevenir la radicalización en el entorno digital

El responsable del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia ha participado en el curso internacional en Comunicación Estratégica sobre Prevención y Contranarrativa del Extremismo Violento para Primeros Intervinientes - AYUNTAMIENTO MURCIA

El responsable del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia ha participado en el curso internacional en Comunicación Estratégica sobre Prevención y Contranarrativa del Extremismo Violento para Primeros Intervinientes, celebrado en Varsovia bajo la coordinación del European Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation y con el respaldo de la Comisión Europea, a finales del mes de julio.

Durante dos jornadas intensivas, profesionales de primera línea procedentes de distintos Estados miembros de la UE -entre ellos cuerpos policiales, trabajadores sociales, educadores, líderes comunitarios y representantes del tercer sector- se formaron en estrategias de prevención y lucha contra el extremismo violento en el ecosistema digital.

Algunos de los temas abordados en estas jornadas han sido la alfabetización mediática, el análisis de narrativas extremistas en línea, el uso ético de herramientas de monitorización digital y la construcción de mensajes alternativos resilientes, informa el Consistorio.

Entre los ponentes más destacados destacan la doctora Eva M. Jiménez, del Instituto de Psicología Forense, que lideró una sesión centrada en la detección temprana de señales e indicadores de radicalización en entornos digitales, además de un ejercicio práctico basado en escenarios reales; Arije Antinori (Universidad Sapienza de Roma); Markus Neuvonen (Faktabaari, Finlandia); Gijs van Beek (European Observatory of Online Hate); o Javier Ruipérez (EU Knowledge Hub).

La participación de la Policía Local de Murcia en este tipo de iniciativas internacionales refuerza su compromiso con la innovación en seguridad pública y la incorporación de enfoques estratégicos y multidisciplinares en la prevención del extremismo.

Asimismo, consolida el papel de Murcia como referente nacional en el aprovechamiento de fondos europeos para el desarrollo de políticas locales de prevención y cohesión social.