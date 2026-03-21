La Policía Local de Murcia participa en el segundo piloto europeo del proyecto Vanguard en Rumanía

La Policía Local del Ayuntamiento de Murcia ha participado en el segundo piloto operativo del proyecto europeo Vanguard, celebrado en el Aeropuerto Internacional de Iasi - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de Murcia ha participado en el segundo piloto operativo del proyecto europeo Vanguard, celebrado en el Aeropuerto Internacional de Iasi, una iniciativa financiada por la Unión Europea destinada al desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas para la detección e investigación de la trata de seres humanos.

Este ejercicio piloto se desarrolló en un entorno real de control aeroportuario en la ciudad de Iasi, donde los socios del proyecto pudieron evaluar el funcionamiento de las distintas soluciones tecnológicas desarrolladas durante los últimos años.

Las pruebas incluyeron herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de analizar indicadores emocionales y posturales, así como sistemas de identificación y reidentificación de personas de interés mediante cámaras CCTV, orientados a detectar posibles situaciones de explotación vinculadas a redes de trata.

La jornada incluyó además sesiones de formación específica sobre trata de seres humanos y entrenamiento en el uso de la suite tecnológica desarrollada por el proyecto, así como la utilización de escenarios inmersivos de entrenamiento mediante realidad virtual, que permiten simular situaciones operativas reales para mejorar la capacitación de los agentes.

Parte de estos escenarios fueron grabados previamente en la ciudad de Murcia con la participación de varios integrantes de la Policía Local, lo que ha permitido incorporar casos prácticos realistas dentro de los módulos de formación del proyecto. Durante el piloto también se grabaron nuevas secuencias y cinemáticas que se integrarán en futuros módulos de entrenamiento destinados a fuerzas policiales europeas.

Tras la fase de pruebas, se celebró en Iasi la quinta reunión de seguimiento del consorcio del proyecto Vanguard, en la que participaron autoridades policiales, centros de investigación y empresas tecnológicas de distintos países europeos. Durante esta reunión se analizaron los avances del proyecto, el desarrollo de la suite tecnológica, los resultados de los pilotos y la planificación de las próximas actividades de validación y formación.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha destacado la importancia de la participación de la Policía Local en este tipo de iniciativas europeas y ha señalado que "la presencia de nuestros agentes en proyectos de innovación como Vanguard demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la mejora continua de la seguridad y con la incorporación de nuevas tecnologías que permitan reforzar la lucha contra delitos tan graves como la trata de seres humanos".

Perona ha subrayado además que "la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento entre cuerpos policiales, universidades y empresas tecnológicas resulta fundamental para avanzar en la detección temprana de las víctimas y en la desarticulación de las redes criminales que operan a escala internacional".

La participación de la Policía Local de Murcia en este tipo de iniciativas "consolida el posicionamiento de la ciudad como actor relevante en proyectos europeos de innovación en seguridad, contribuyendo al desarrollo de herramientas tecnológicas que permitirán mejorar la capacidad de las autoridades policiales para prevenir, detectar e investigar redes de trata de seres humanos", destacan desde el consistorio.

El proyecto Vanguard reúne a autoridades policiales, universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de varios países europeos con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que faciliten la detección temprana de víctimas, la identificación de redes criminales y la mejora de la cooperación policial internacional frente a este grave fenómeno delictivo.