La Policía Local de Murcia refuerza su papel en la innovación en seguridad tras participar en la CoU

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha participado activamente en la Reunión Plenaria de la Comunidad de usuarios de seguridad española (CoU Spain 2025), celebrada en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en Madrid.

Este encuentro ha reunido a las principales fuerzas y cuerpos de seguridad, universidades, centros de investigación y empresas del sector tecnológico para definir las estrategias en innovación en seguridad dentro del programa Horizonte Europa.

Como usuarios finales, la Policía Local de Murcia ha tenido un papel clave en los debates sobre el futuro del Clúster 3 de Seguridad y su impacto en el desarrollo de soluciones innovadoras para la prevención y la protección de la ciudadanía.

Durante la jornada, se analizaron los principales retos en seguridad a nivel europeo, así como los mecanismos para garantizar que las nuevas tecnologías y estrategias de prevención se alineen con las necesidades reales de las fuerzas de seguridad locales.

El evento contó con la participación de Giannis Skiadaresis, Project Officer de la Dirección General de Asuntos de Interior (DG Home) de la Comisión Europea, quien presentó los avances de CERIS (Community for European Research and Innovation in Security), la plataforma que aglutina los principales proyectos de I+D en seguridad financiados por la UE.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de cuerpos policiales como Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Policía Municipal de Madrid, Policía Local de Valencia y Policía Foral de Navarra, así como instituciones como Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Madrid e importantes empresas del sector como Indra, Telefónica y Etra.

MURCIA, REFERENTE EN INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

"La Policía Local de Murcia ha consolidado su papel como un actor clave en el desarrollo de iniciativas europeas en seguridad. Su participación en la CoU Spain le ha permitido contribuir con su experiencia en la prevención del delito urbano, la lucha contra los delitos de odio y la implementación de tecnologías avanzadas en el ámbito de la seguridad ciudadana", destacan desde el Consistorio murciano.

Gracias a su implicación en proyectos europeos como DISMANTLE (lucha contra los delitos de odio), DATA EQUALITY (mejora del registro y análisis de incidentes discriminatorios), PARTES (protección de lugares de culto) o VIRTUOUS (prevención de la radicalización violenta), la Policía Local de Murcia ha compartido su conocimiento y mejores prácticas con el resto de participantes en la CoU Spain.

Asimismo, su presencia en esta reunión ha reforzado su participación en CERIS, la mayor plataforma de cooperación europea en seguridad, garantizando que las futuras convocatorias de financiación respondan a las necesidades operativas reales de las policías locales.

UN PASO ADELANTE EN LA INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN POLICIAL

La integración de la Policía Local de Murcia en redes como la CoU Spain y CERIS le permite anticiparse a los retos emergentes en seguridad, acceder a nuevas oportunidades de financiación europea y fortalecer la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales.

"La seguridad no se limita a la respuesta inmediata ante incidentes, sino que debe basarse en la innovación, la cooperación y la planificación estratégica. Nuestra participación en la CoU Spain nos permite influir en el desarrollo de soluciones europeas, asegurando que respondan a las necesidades específicas de la policía local y la seguridad en entornos urbanos", destaca Fulgencio Perona, concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia.

Con esta participación, "Murcia se consolida como un referente en innovación en seguridad en el ámbito policial, reafirmando su compromiso con la prevención, la seguridad y la protección de la ciudadanía a través de la cooperación internacional", concluyen desde el Ayuntamiento.