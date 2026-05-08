La Policía Local de Las Torres de Cotillas localiza al conductor huido de un atropello en un paso de peatones

Una rotonda en Las Torres de Cotillas - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

El vehículo continuó la marcha tras el accidente, pero la colaboración vecinal ayudó a encontrar al responsable

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha localizado a un conductor que, tras arrollar a una persona en un paso de peatones la pasada semana, abandonó el lugar del accidente sin prestar auxilio, según ha informado el Ayuntamiento.

A la llegada de los agentes, el peatón, que había cruzado correctamente la vía, presentaba lesiones de carácter leve y recibió la atención sanitaria necesaria en el lugar de los hechos.

La identificación del responsable fue posible gracias a la intervención de varios testigos presenciales, quienes lograron anotar la matrícula del vehículo y facilitar los datos a las autoridades.

Tras realizar las pesquisas pertinentes, los agentes consiguieron localizar al conductor, quien ha reconocido los hechos y ha sido objeto de las denuncias administrativas y penales correspondientes por su conducta al volante y la posterior fuga.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz, ha calificado de "fundamental" la información aportada por los vecinos para el éxito de la investigación y ha detallado que, pese a que la persona "cruzaba correctamente la vía", el vehículo "continuó la marcha" sin detenerse a comprobar el estado de la víctima.

Por su parte, el alcalde del municipio, Pedro José Noguera, ha agradecido públicamente la ayuda de los residentes, subrayando que ante un hecho "tan grave" es "vital la colaboración ciudadana".

Noguera ha aprovechado la resolución del caso para hacer un llamamiento a la responsabilidad al volante, recordando que "respetar las normas de tráfico salva vidas".