La Policía Nacional desmantela dos plantaciones de marihuana en Murcia y detiene a 6 personas

1114864.1.260.149.20260907132349 Archivo - Cultivo de marihuana (foto de archivo) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Murcia dos plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas de las pedanías de Los Dolores y Espinardo, en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de seis personas y la intervención de más de 700 plantas de cannabis.

La primera de las investigaciones, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, se inició tras un episodio violento registrado en Los Dolores. En ese suceso, los implicados agredieron y amenazaron con un arma de fuego a un vecino que había descubierto el cultivo.

La vivienda albergaba habitaciones acondicionadas para la producción, el crecimiento de las plantas y la venta directa, lo que generaba problemas de ruidos, insalubridad y olores en la zona, según ha informado la Policía Nacional.

En este inmueble, los agentes arrestaron a dos hombres y una mujer a los que atribuyen delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

En el registro se intervinieron un centenar de plantas, balanzas de precisión y más de 220 gramos de marihuana preparados para su distribución.

La segunda intervención tuvo lugar en una vivienda de Espinardo, donde la Policía incautó 600 plantas en distintas fases de desarrollo. La instalación requería un equipamiento de carácter industrial compuesto por potentes sistemas de ventilación, refrigeración, grandes filtros de carbono y luminarias tipo led de última generación.

En esta actuación resultaron detenidas tres personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Ambas fincas contaban con conexiones fraudulentas a la red eléctrica que provocaban sobretensiones, cortes de suministro en las viviendas colindantes y riesgo de incendio para el vecindario.

La Policía Nacional ha destacado que las investigaciones se iniciaron a partir de la colaboración ciudadana a través de comunicaciones y denuncias anónimas.