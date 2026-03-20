La Policía Nacional detiene a dos hombres por sustraer un teléfono móvil y portar 100 gramos de hachís

1071041.1.260.149.20260320105423 Droga intervenida - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y otro contra la salud pública, tras localizarles un teléfono móvil sustraído y una bolsa con 100 gramos de hachís, según ha informado el Cuerpo.

La intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado 3 de marzo en la carretera Santa Catalina de la capital murciana, donde la víctima reconoció a los sospechosos y alertó a la Sala CIMACC 091 sobre su presencia en la zona.

Según el testimonio de la víctima y un testigo, el terminal fue sustraído el día anterior en un establecimiento de hostelería situado en la avenida Ciudad de Almería, momento en el que los implicados huyeron a la carrera del local.

Tras el despliegue de un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones, los efectivos policiales interceptaron a ambos individuos y recuperaron el dispositivo móvil objeto de la denuncia.

En el registro de las pertenencias, los agentes hallaron una bolsa con 100 gramos de hachís, además de unas gafas de sol y una tablet cuya procedencia no pudo ser acreditada por los detenidos. Ambos han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los hechos descritos.