La Policía Nacional detiene a 8 personas implicadas en dos 'vuelcos' de droga en Molina de Segura (Murcia)

Imagen de la escopeta usada en uno de los 'vuelcos' en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas presuntamente implicadas en dos 'vuelcos' de drogas --robo de sustancias entre narcotraficantes-- en Molina de Segura (Murcia), en los que resultaron heridas por disparos dos personas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El pasado 3 de septiembre, una llamada recibida cerca de las 6.00 horas en la sala CIMACC 091 alertó de un intento de 'vuelco' en un chalé que se utilizaba para cultivar una plantación de marihuana.

Durante los hechos se produjo un tiroteo entre los responsables de la plantación y los autores del intento de 'vuelco', pero a la llegada de los agentes los asaltantes habían huido del lugar.

Así, la Policía Nacional procedió en un primer momento a la detención de las tres personas que se encontraban en el interior de la vivienda, una de ellas herida por arma de fuego, a las que imputó un presunto delito de tráfico de drogas.

La investigación policial condujo a la identificación, localización y detención del máximo responsable de los hechos y autor de los disparos que causaron heridas a uno de los responsables de la plantación intervenida.

El individuo fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y lesiones.

El segundo 'vuelco' tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, cuando una llamada informó de la presencia de un varón en el hospital de Molina de Segura que presentaba una herida en la pierna causada por un arma de fuego.

Al parecer, la víctima habría escuchado fuertes gritos fuera de su domicilio y al salir se cruzó con varios hombres, la mayoría con el rostro oculto por pasamontañas, y uno de ellos, que portaba un arma de fuego, le apuntó y le disparó en la pierna.

La investigación condujo a los agentes hasta una vivienda cercana que era utilizada como punto de venta de sustancias estupefacientes. Durante el registro se intervino numeroso material usado para el cultivo de plantaciones de marihuana.

Posteriormente se pudo identificar y detener a los cuatro hombres responsables, presuntamente, del intento de 'vuelco'. Dos fueron localizados a las pocas horas de tener lugar el hecho y los restantes fueron detenidos recientemente, siendo imputados por delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y lesiones.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, según han añadido las mismas fuentes.