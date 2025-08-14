El portal turístico de la Región registra 920.000 usuarios y más de 2 millones de visitas en el primer semestre de 2025

Imagen del portal web de turismo de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portal oficial de turismo de la Región de Murcia, que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha registrado más de 920.000 usuarios activos en los primeros seis meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 17 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, el portal web 'www.turismoregiondemurcia.es' ha superado los 2,1 millones de visitas y los 7,6 millones de interacciones en este semestre, datos que reflejan una audiencia creciente y altamente conectada con los contenidos del destino.

Las secciones más estratégicas del portal han sido las dedicadas a alojamientos, agenda de eventos, visitas guiadas y playas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Itrem, Juan Francisco Martínez, ha apuntado que "estos datos reflejan una estrategia digital centrada en ofrecer la mejor experiencia posible al usuario, promoviendo un contenido de valor e impulsando la conexión emocional con el destino".

Respecto a las actividades que se ofrecen en el portal, cargadas a través de la plataforma de comercialización 'online' ORIÓN, en el primer semestre se han registrado 6.255 reservas, lo que supone 18.710 plazas.

De igual modo, la web ha reforzado su papel como eje vertebrador de campañas clave como el Bono Turístico, cuya página ha superado las 67.000 visualizaciones, siendo uno de los contenidos que mayor atención y navegación ha generado.

Se han registrado 10.846 usuarios en la extranet del bono turístico y se han formalizado 1.911 reservas en el primer semestre de 2025.

Asimismo, la promoción del Camino de la Cruz, las fiestas de Semana Santa o la campaña de verano en entornos naturales como Calblanque han generado miles de accesos directos a sus páginas específicas.

Por otra parte, el blog oficial del Instituto de Turismo ha consolidado su papel como canal de inspiración y motor de tráfico orgánico, con la publicación de 32 artículos sobre naturaleza, cultura, gastronomía, festivales o turismo activo. Durante el primer semestre, el blog alcanzó las 41.566 visitas, un incremento del 8,75 por ciento respecto a 2024.

Sobre la estrategia de 'email marketing' personalizado, en el primer semestre se enviaron 55 campañas de 'newsletter' segmentadas según 7 perfiles definidos: familiar, naturaleza, cultura, festivales, religioso, genérico y profesional y se generaron más de 45.000 comunicaciones directas, con contenido relevante y adaptado al momento del viaje de cada tipo de visitante.

MEJORAR LA EXPERIENCIA WEB DEL TURISTA

Para optimizar la experiencia del visitante, el portal está categorizado por temáticas y destaca por ofrecer contenidos accesibles y facilitar la comunicación con el usuario.

"De este modo, cumple con los estándares internacionales de accesibilidad establecidos en las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.2, en su nivel de conformidad, lo que no solo garantiza el acceso universal a la información, sino que también impulsa un modelo de turismo inclusivo y sostenible, permitiendo que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda sin barreras de todo lo que la Región de Murcia tiene que ofrecer", han señalado desde el Gobierno autonómico.