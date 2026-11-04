La portavoz del PSOE en la Región declara en los juzgados por la difusión de un vídeo de mujeres musulmanas en Molina - PSRM-PSOE

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha declarado este miércoles en los juzgados de Molina de Segura en relación con la denuncia que presentó ante la Fiscalía por la difusión de un vídeo de mujeres musulmanas y sus hijos menores de edad por parte del portavoz de Vox y concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Antonio Martínez.

Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2025, cuando Martínez difundió en redes sociales imágenes de varias mujeres musulmanas acompañando a sus hijos al colegio en Molina de Segura. El vídeo iba acompañado de la frase "con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez" y de referencias de apoyo a Vox, según han difundido en un comunicado el PSRM.

Gadea denunció los hechos al considerar que podían constituir un delito de odio. Su actuación se sumó a las denuncias presentadas por las propias mujeres afectadas, cuyas imágenes y las de sus hijos fueron difundidas en redes sociales.

Tras declarar, la portavoz socialista ha afirmado que la difusión del vídeo "no fue libertad de expresión, sino un señalamiento público". Asimismo, ha considerado que existe una "responsabilidad política que debe examinarse con independencia de la decisión que adopten los tribunales sobre la posible responsabilidad penal".

En este sentido, ha reclamado al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, que condene los hechos y cese a Martínez de sus responsabilidades en el Gobierno municipal. Gadea también ha recordado que el regidor votó junto a Vox contra la reprobación y el cese del concejal, una iniciativa planteada por el Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura.