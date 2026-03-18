El Pozo Alimentación amplía su propuesta de quesos con nuevas variedades

El Pozo Alimentación amplía su propuesta de quesos con nuevas variedades
El Pozo Alimentación amplía su propuesta de quesos con nuevas variedades - GRUPO FUERTES
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 10:25
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MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha lanzado nuevas variedades de queso en lonchas: queso Edam y queso Gouda, así como la cuña de queso semicurado. Estas novedades se incorporan a la propuesta 'Nuestra selección de quesos', de El Pozo Alimentación, con la que la compañía apuesta por productos que destacan por su calidad y sabor.

Los nuevos quesos Edam y Gouda en lonchas se caracterizan por su sabor y están destinados para bocadillos y sándwiches, así como para su uso en recetas para fundir. La cuña de queso semicurado se incorpora a este catálogo como una propuesta suave y equilibrada, pensada para quienes valoran el sabor más auténtico. Además, presentan un packaging cuidado, que destaca las bondades y características diferenciadoras de los productos, según han informado desde la compañía.

El surtido de quesos de El Pozo Alimentación está pensado para el consumo diario, con propuestas adaptadas a las necesidades del consumidor actual. Con la incorporación de estos tres lanzamientos, la gama alcanza las once referencias disponibles en formatos de mostrador, cuña de queso semicurado, lonchas y queso rallado, los más demandados por los consumidores.

El objetivo de El Pozo Alimentación es seguir desarrollando una oferta de quesos eficiente, variada y atractiva, que combine sabor, precio y una presentación diferenciada.

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