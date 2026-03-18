El Pozo Alimentación amplía su propuesta de quesos con nuevas variedades - GRUPO FUERTES

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha lanzado nuevas variedades de queso en lonchas: queso Edam y queso Gouda, así como la cuña de queso semicurado. Estas novedades se incorporan a la propuesta 'Nuestra selección de quesos', de El Pozo Alimentación, con la que la compañía apuesta por productos que destacan por su calidad y sabor.

Los nuevos quesos Edam y Gouda en lonchas se caracterizan por su sabor y están destinados para bocadillos y sándwiches, así como para su uso en recetas para fundir. La cuña de queso semicurado se incorpora a este catálogo como una propuesta suave y equilibrada, pensada para quienes valoran el sabor más auténtico. Además, presentan un packaging cuidado, que destaca las bondades y características diferenciadoras de los productos, según han informado desde la compañía.

El surtido de quesos de El Pozo Alimentación está pensado para el consumo diario, con propuestas adaptadas a las necesidades del consumidor actual. Con la incorporación de estos tres lanzamientos, la gama alcanza las once referencias disponibles en formatos de mostrador, cuña de queso semicurado, lonchas y queso rallado, los más demandados por los consumidores.

El objetivo de El Pozo Alimentación es seguir desarrollando una oferta de quesos eficiente, variada y atractiva, que combine sabor, precio y una presentación diferenciada.