El Pozo Alimentación se 'sube' a la bici con La Vuelta 2025

Es patrocinadora principal de uno de los eventos deportivos más multitudinarios y familiares a escala nacional e internacional

MURCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación vuelve a 'subirse' a la bicicleta durante 21 etapas al ser patrocinador principal de La Vuelta 2025, uno de los eventos deportivos con más espectadores y seguidores aficionados en los 190 países en los que se retransmite, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

La empresa da su nombre al Premio de la Combatividad, que consigue el ciclista elegido por los telespectadores por ser el más luchador de la etapa del día anterior. En este sentido, ElPozo Alimentación ha afirmado que comparte con este galardón "los valores de esfuerzo, lucha y espíritu batallador".

Además, en esta edición la compañía sorteará, entre todas las personas que voten, un jamón ELPOZO por etapa y una bicicleta profesional cada semana.

También como novedad en esta edición, El Pozo Alimentación contará con los servicios de uno de los influencers especialista en ciclismo más reconocido y seguido en Instagram Antonio Barahona ('@abcfitrain') quien se encargará de entrevistar al ciclista más combativo de la jornada y hará el seguimiento de todas las activaciones que esté desarrollando la marca de alimentación.

El logotipo de ELPOZO está presente en los dorsales de los corredores, en la trasera del set de entrevistas y en vallas y 'kakemonos' a lo largo del recorrido de cada etapa. Además, cuenta con un estand propio en la salida, un vehículo de seguimiento de la carrera y participa en la caravana publicitaria con el reparto de merchandising.

80 EDICIÓN DE LA VUELTA

Más allá de la competición deportiva, La Vuelta se ha convertido en una iniciativa cultural y turística que "muestra la diversidad y la belleza de los lugares por los que transcurre". Se trata de su 80 edición, y este año da el pistoletazo de salida el próximo sábado, 23 de agosto, en el Piamonte italiano hasta su conclusión el 14 de septiembre en Madrid.

"En El Pozo Alimentación, el deporte es una forma de conectar con la sociedad, con los valores que emocionan y con las personas que creen en el esfuerzo como camino al éxito", han afirmado las mismas fuentes.