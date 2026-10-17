El PP acusa a Lucas de "irse a bailar y hacer de palmero de Sánchez" en medio del episodio de lluvias

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón - PP

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Alfonso Fernando Cerón, ha subrayado, en respuesta al PSOE, que el Gobierno regional "está al frente del dispositivo por las lluvias mientras Francisco Lucas, el responsable de la seguridad y la Agencia de Meteorología, se va a Madrid a bailar y hacer de palmero de Pedro Sánchez".

"Desde luego, el criterio ante una emergencia no es salir de la Región para hacerle la pelota al jefe, como tampoco irse de copas a la feria de Albacete como hizo el propio Lucas en la última alerta roja", ha señalado Cerón.

"El Gobierno regional viene actuando desde días antes del inicio de los fenómenos meteorológicos, haciendo un seguimiento de la situación e informando a los ayuntamientos de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología", ha recordado el diputado del PP. "Desde el martes de esta semana se han mantenido reuniones entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y AEMET Murcia y Granada", ha añadido.

Cerón ha resaltado además que "están preparados y dispuestos todos los recursos materiales y personales para intervenir en caso de que la situación lo requiera, en especial los efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, brigadas forestales, agentes medioambientales y agrupaciones de Protección Civil".

"En función de cómo se desarrollen las jornadas, se activarán los protocolos del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones que correspondan", ha apuntado.

"No podemos decir lo mismo del delegado del Gobierno en la Región, que después de su desaparición durante el anterior episodio de lluvias, cuando prefirió marcharse de copas a Albacete, ahora ha vuelto a hacerlo yéndose de mitin político de Madrid", ha reprochado el parlamentario autonómico".

"Una vez más, prefiere hacer de palmero ante su jefe en lugar de cumplir con su responsabilidad y velar por la seguridad de los ciudadanos de la Región", ha apostillado.

"Mientras, el Gobierno regional trabaja, coordina y dirige desde el centro de mando, en primera línea, sin fiestas ni mítines fuera de la Región, al contrario de quienes dan lecciones pese a que no predican precisamente con el ejemplo", ha concluido.