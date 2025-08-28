PP afirma que con el "recorte" al Tajo-Segura el Gobierno destruirá "una infraestructura vital para toda España"

El secretario ejecutivo de Agua del PP de la Región de Murcia, Jesús Cano - PPRM

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua del PP de la Región de Murcia, Jesús Cano, ha afirmado este jueves que "con el recorte ideológico, político y sectario al trasvase Tajo-Segura el gobierno sanchista destruirá una infraestructura vital para toda España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Las nuevas reglas de explotación del acueducto ponen en riesgo hasta el 50% del agua que abastece a millones de ciudadanos del Levante, a pesar de que este año ha funcionado mejor que nunca", ha dicho Cano, para quien se trata de "una auténtica caza política del trasvase".

El dirigente 'popular' ha indicado que este año "ha sido uno de los mejores años de los últimos tiempos", como corrobora que "los embalses del Tajo han estado en niveles óptimos y no se ha generado déficit alguno en la cuenca, demostrando que la regla de explotación vigente, derivada del Memorándum de 2014, funciona a la perfección".

Para Cano, "no se trata de un debate técnico menor, sino de una decisión política sectaria que ataca de manera directa a la Región de Murcia, castigando a quienes más contribuyen a la economía nacional", ha subrayado Cano.

A su juicio, "el Gobierno central impone caudales ecológicos de 8,6 metros cúbicos por segundo sin justificación científica, cuando los embalses están llenos, y sin tener en cuenta el impacto devastador sobre los regadíos y el abastecimiento urbano".

Asimismo, ha denunciado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, pretende modificar un sistema que "no presenta problemas". "No hay justificación técnica ni hidrológica para castigar al Levante. Estamos ante una medida ideológica y sectaria, diseñada para satisfacer compromisos políticos y no para gestionar el agua de manera responsable", ha enfatizado.

Al hilo, ha manifestado que la aplicación de las nuevas reglas supondrá "una merma de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales, con un impacto directo sobre más de 100.000 hectáreas de regadío, el abastecimiento urbano y miles de empleos".

Se trata, según ha expresado Cano, de un "recorte" que "no se justifica técnicamente dado que los embalses están llenos y la cuenca del Tajo no presenta déficit ni problemas de suministro".

Además, ha recalcado que la medida "pondría en riesgo a toda la economía del Levante, afectando a la agricultura, la industria, el comercio y al tejido empresarial de la Región de Murcia, Alicante y Almería". "Cuando el campo para, todo se para. Este Gobierno está jugando con el futuro de millones de ciudadanos, castigando a los que producen y sostienen la economía nacional", ha denunciado.

RECLAMA UNA "RECTIFICACIÓN INMEDIATA"

Cano ha solicitado una "rectificación inmediata" del Ejecutivo porque "no podemos permitir que se destruya un trasvase que funciona, que garantiza abastecimiento urbano, desarrollo industrial y producción agrícola".

Por último, ha insistido en que España y el Levante "no necesitan recortes ideológicos, sino políticas basadas en la técnica, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad" y ha aseverado que "quien juegue con el agua del Levante, juega con la vida y el futuro de millones de españoles".