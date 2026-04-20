El PP asegura que mantiene su "voluntad de diálogo" para mejorar el acceso a la vivienda tras su reunión con Vox

Reunión entre los grupos parlamentarios PP y Vox y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, sobre la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia - PP REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha destacado, tras la reunión mantenida con representantes de Vox en la Asamblea, a la que también ha asistido el consejero de Fomento e Infraestructuras Jorge García Montoro, como "después de dos meses, hemos retomado el contacto con Vox para hablar de la Ley de Vivienda Asequible".

"Desde el Partido Popular, y también desde el Gobierno regional, mantenemos esa voluntad de diálogo para mejorar el acceso a la vivienda, que ocho años de Gobiernos socialistas han convertido en el primer problema para los ciudadanos, cuando ocupaba el puesto 16 antes de que Sánchez llegara a la Moncloa", ha subrayado Segado, según han informado desde el partido en una nota de prensa.

Segado ha explicado que en la toma de contacto de este lunes se ha "repasado el marco legal que ya habíamos abordado antes con el mismo partido, aunque con distintos actores". "Un marco legal que es fruto de un proceso de diálogo, en primer lugar, con los sectores implicados, promotores, constructores, y ayuntamientos", ha señalado.

"Como consecuencia se elaboró un borrador de proyecto de ley que fue sometido a un proceso de diálogo con todos los grupos políticos en esta Asamblea Regional", ha remarcado el portavoz parlamentario, que al respecto ha señalado que "hubo reuniones con los otros tres grupos parlamentarios, y en concreto seis con los representantes de Vox en aquellos momentos".

"Seguimos hablando para que en la Región de Murcia pueda haber, más pronto que tarde, una Ley de Vivienda Asequible", ha incidido Segado. "En el Partido Popular estamos centrados en resolver los problemas de la gente, y para eso siempre tenderemos la mano a todos los grupos políticos: en vivienda o en cualquier otra materia que afecte al bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia", ha concluido.