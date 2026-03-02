PP celebra los resultados del Barómetro de Invierno del Cemop

Archivo - El portavoz del PP de la Asamblea Regional, Joaquín Segado - PP - Archivo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha valorado los resultados del barómetro de invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), de los que ha destacado que "el PP de Fernando López Miras volvería a ganar las elecciones en la Región de Murcia".

"Aventajaría en siete escaños y más de 12 puntos tanto a Vox como al PSOE, que solo pueden aspirar a disputarse el segundo puesto y a liderar la oposición en la Región", ha señalado Segado.

"Los socialistas de la Región se estancan en el tercer puesto, caen a su nivel más bajo y se arrastran mostrando sus peores resultados de los últimos años", ha remarcado el portavoz parlamentario.

A su juicio, "la sumisión de Francisco Lucas a los castigos de su jefe Sánchez a nuestra tierra y su silencio ante los casos de corrupción del sanchismo le pasan una grave factura al socialismo de la Región".

Y es que, señala, Vox "sigue situándose a mucha distancia de un Partido Popular que se muestra fuerte y sólido". Al respecto, ha puntualizado que "esta encuesta se realizó antes de que se hiciese pública la crisis interna de Vox en la Región de Murcia, lo que puede tener consecuencias en la intención de voto hacia el partido de Abascal".

"Estos resultados demuestran que los ciudadanos de la Región siguen confiando de forma mayoritaria en las políticas del Partido Popular y el liderazgo de Fernando López Miras, que continúa siendo con diferencia el líder político mejor valorado", ha resaltado Segado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo "sigue obteniendo la mejor nota entre los políticos nacionales, frente a un Pedro Sánchez que se hunde, como siempre, como el peor valorado de todos", ha concluido.