PP considera que el PSRM debe "pedir perdón" por sus "mentiras" a los absueltos en el caso Novo Carthago

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia ha considerado este jueves que el PSRM-PSOE autonómico "debe pedir perdón por todas las mentiras y descalificaciones vertidas" contra las personas que han sido absueltas por la Audiencia Provincial en el juicio por el caso Novo Carthago.

En un comunicado, los 'populares' han reafirmado su "respeto" a todas las resoluciones judiciales y han incidido en que esta sentencia "acredita el rigor y la legalidad de la Administración en la tramitación de este expediente".

El PP regional ha advertido de que "en política no vale todo" y ha reprochado al PSRM-PSOE haber emitido "sentencias condenatorias de forma premeditada". A su juicio, esta actitud ha causado "un daño personal y profesional" a quienes "hoy han sido declarados inocentes".