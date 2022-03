PP y Cs piden al Gobierno central un código que regule la publicidad sexista, y PSOE quiere que se elimine

CARTAGENA (MURCIA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una enmienda a la totalidad de PP y Ciudadanos a una iniciativa del PSOE para que se elabore un código que regule la publicidad sexista en espacios públicos. La enmienda responde a una moción de los socialistas con la que reclamaban erradicar este tipo de publicidad en los espacios públicos de la Región.

La diputada del PSOE Lara Hernández ha calificado de "denigrante" y "repugnante" la publicidad que se ve en vallas publicitarias en la calle que anuncian locales de alterne. En ese sentido, ha reclamado que se cumplan las normas que las prohíben. Según ha dicho durante su intervención, se deberían también "ampliar los programas de educación afectivo sexual y de igualdad en los centros de enseñanza porque solo educando podremos cambiar el futuro y dejar de ver como normal que en el siglo XXI aún haya lugares en los que se puede pagar por el uso del cuerpo de otra persona".

Por su parte, desde Cs y PP han presentado una enmienda a la totalidad en la que recuerdan a los socialistas que es el Gobierno de España el que debe elaborar un código que regule este tipo de publicidad. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha explicado que es el Gobierno nacional quien tiene que regular esta publicidad y quien "tiene que poner en marcha, por supuesto con la colaboración de todas las administraciones, cuantos recursos y medidas sean necesarias para evitar toda publicidad que atente contra los derechos y la dignidad de la mujer".

Una iniciativa del PP para poner en valor el liderazgo femenino en las empresas ha enfrentado a los grupos parlamentarios durante el Pleno de la Asamblea Regional. La iniciativa 'popular', que ha sido aprobada por PP, Cs, VOX y los dos diputados de Cs que están en el Grupo Mixto, ha contado con el voto en contra de Podemos y de Pascual Salvador de VOX y la abstención del PSOE.

Pese a que desde el PP Miriam Guardiola planteaba trabajar por la igualdad sin establecer guerras entre hombres y mujeres y conseguir que las mujeres, ha apuntado, rompan techos de cristal en sectores como el financiero, bancario o los consejos de administración de las empresas, algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la iniciativa.

Es el caso de Podemos, su diputada María Marín ha advertido que la propuesta del PP era un "brindis al sol" del Gobierno del PP. Según ha dicho, los 'populares' "se ponen la chapa del 8M una vez al año" mientras mantiene como socios a personas que niegan la violencia de género. "¿De qué sirve que esta semana se pongan ustedes la chapa del 8M cuando el resto de los días del año se escudan en gente que practica y defiende la más terrible misoginia?", les ha preguntado. Además, ha criticado que en la propuesta del PP no se detallaran medidas para impulsar el liderazgo femenino.

Los socialistas se han mostrado también sorprendidos de que el PP no haya aceptado su enmienda parcial. "Estamos de acuerdo en promover la igualdad de género en el ámbito empresarial, pero PP, VOX y Cs se oponen a adoptar medidas para incentivar esto en el ámbito de la Región", ha dicho la socialista Virginia Lopo, que ha advertido que sus propuestas intentaban "mejorar la moción y transcribe lo que piden al Gobierno de España para que también lo haga el Gobierno regional, además del artículo 73 de la ley de Igualdad. Ustedes rechazan que se cumpla la ley de Igualdad", ha añadido.

Desde VOX, Juan José Liarte ha manifestado que España "necesita que sean los mejores los que asuman responsabilidades". Él cree que sí es posible "construir una España en la que exista la igualdad entre hombres y mujeres que les permita dejar atrás los enfrentamientos".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una moción del PP en la que se pedía al Gobierno nacional medidas que eviten que la Región se convierta en una "isla ferroviaria". El diputado del PP Juan Antonio Mata ha recordado la interrupción que se ha producido de la "conexión directa de la Región de Murcia con Madrid por Cieza y Hellín. No siendo suficiente con esto, el Ministerio obliga a todos los viajeros que vengan desde Madrid a la Región de Murcia a hacer incómodos transbordos, uno en Albacete y otro al final del trayecto", ha dicho. Desde Ciudadanos también se piensa que el Gobierno nacional "discrimina a la Región".

Los socialistas han advertido que no participan en "una campaña de confrontación con el Gobierno de España" y han desmentido las afirmaciones de los 'populares' asegurando que "no es cierto que durante 5 años no vaya a existir una conexión directa con Madrid. En unos meses tendremos esa conexión directa".

Por su parte, el diputado de Podemos Pascual Salvador ha indicado que las mociones "deben ser para construir, no para denunciar, que es lo que ha hecho el señor Mata".

Durante el debate parlamentario también se ha aprobado con la abstención del diputado de VOX Pascual Salvador una moción sobre el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas en Afganistán. En esta iniciativa, los grupos parlamentarios han apoyado el cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán y fortalecer la comunidad internacional en sus negociaciones con las autoridades talibanas. Han instado al Gobierno nacional a escuchar a las personas defensoras de los derechos humanos en Afganistán , a garantizar financiación humanitaria, a asignar fondos específicos y a apoyar las evacuaciones de mujeres y niñas que corran peligro y a garantizar su condición de refugiadas, entre otras medidas.

Además, la Asamblea ha dado autorización al Consejo de Gobierno para adherirse a un convenio entre regiones para el fomento de las competencias digitales de la sociedad. Es un acuerdo al que ya se han sumado otras comunidades como Valencia, Andalucía y Castilla y León.